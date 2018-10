Le Forum des jeunes leaders est de retour à Essaouira

Organisé par l’Ambassade de France au Maroc et l’Institut français du Maroc, le Forum Euro-méditerranéen des Jeunes Leaders se tiendra du 5 au 7 octobre 2018 à Essaouira. Cette 4e édition réunira des personnalités autour de plusieurs tables rondes et ateliers pour débattre autour de la thématique “Réinventer la transmission, un défi du monde contemporain”.

Chaque année, le Forum Euro-méditerranéen des Jeunes Leaders est organisé en collaboration avec la Fondation Anna Lindh, les associations Marocains pluriels et Essaouira-Mogador, et plus récemment la Fondation Sekkat et la Société Générale. Le forum jouit du parrainage exceptionnel d’André Azoulay, Conseiller du roi Mohammed VI et d’Elisabeth Guigou, Présidente de la Fondation Anna Lindh.

Le forum a pour objectif de former un réseau méditerranéen de jeunes décideurs, venus du Maroc, mais également d’autres pays du pourtour méditerranéen et d’encourager l’échange. Ainsi, 200 jeunes à fort potentiel seront réunis autour de leaders français et marocains influents dans leurs domaines pour échanger sur les enjeux de la transmission de l’information et des savoirs et d’évoquer les questions du religieux, de l’engagement et des stéréotypes de genre.

Outre Dar Souiri et l’Institut français d’Essaouira, le Forum des jeunes leaders se tiendra pour la première fois dans un édifice historique entièrement restauré Bayt Al Dakyra (la Maison de la Mémoire). Ce lieu emblématique, avoisinant la synagogue Slat Attia, se définit comme un espace de partage d’une mémoire commune et témoigne du passé judéo-musulman de la ville d’Essaouira. Il abrite ainsi un centre de recherche international « Haïm Zafrani », dédié au dialogue inter-religieux.

André Azoulay participera à l’ouverture du forum en compagnie de Jean-François Girault, Ambassadeur de France au Maroc, et de Elisabeth Guigou. Parmi les autres personnalités attendues à cet important rendez-vous figurent notamment : Nouzha Guessous, Chakib Guessous, Abdellah Tourabi, Sarah Ouhramoune, Nicolas Philibert ou Jean-Pierre Rosenczveig.

En parallèle, une douzaine d’ateliers seront proposés aux participants pour leur permettre d’échanger en cercle plus restreint sur des compétences concrètes, telle que l’élaboration de projets, l’utilisation des réseaux sociaux, ou le décryptage de l’information. La Société Générale proposera également un atelier autour de l’esprit start-up.

Le célèbre chanteur et parolier du groupe Zebda, Magyd Cherfi, donnera un concert solo inédit au Maroc “Un Tour de Magie”, le 6 octobre à 21h à la place El Menzha. Le concert sera gratuit et ouvert à tous les publics.

Les participants au Forum des jeunes leaders auront également l’occasion de profiter de la 3e édition des Nuits Photographiques, organisée à Essaouira du 4 au 7 octobre, et de visiter les nombreuses expositions qu’abrite la ville.