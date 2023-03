Le Forum alimentaire pour le Maroc et l’Afrique revient dans une 3e édition

La 3e édition du forum alimentaire pour le Maroc et l’Afrique (FAMA) se tiendra ce 14 mars 2023 avec la participation d’experts de différents pays et le soutien du conseil consultatif FAMA-West Africa.

L’objectif de ce forum initié par San Telmo Business School, seule École spécialisée dans la formation des membres de la haute direction des entreprises de la chaîne alimentaire, est de réfléchir aux défis qui affectent les entreprises, d’analyser les modèles d’affaires des entreprises leaders et d’échanger des expériences, des approches et des points de vue.

Le forum a en ligne de mire l’analyse des défis commerciaux auxquels sont confrontées les entreprises de la chaîne alimentaire, les idées pratiques d’action pour y faire face et d’établir des relations d’affaires au plus haut niveau.

Le FAMA utilise comme instruments pédagogiques la Méthode de Cas, les conférences-colloques et les tables rondes, dans une démarche qui se veut interactive, dynamique et participative.

D’une part, sera abordé le thème de « la logistique comme levier de compétitivité des exportations agricoles marocaines ». Quels changements connaissent les chaînes logistiques mondiales d’exportation agricole ? Compte tenu de la complexité croissante de ces chaînes logistiques, vers quels modèles doivent-elles évoluer et s’adapter ? Comment continuer à améliorer la compétitivité des exportations agricoles marocaines ? Enfin, comment améliorer la qualification des employés pour faire face aux nouveaux défis ?

D’autre part, « l’opportunité commerciale des protéines alternatives ». Les grandes lignes de ce thème portent sur les nouveaux modes de production alimentaire (viande végétale, viande de culture, etc.) et quelles en sont les alternatives.

Le véganisme et les protéines alternatives constituent-ils un effet de mode ou une tendance d’avenir ? Et comment créer une entreprise rentable sur le marché émergent des protéines alternatives ?

S’ajoutera également à ces différents thèmes la Stratégie RH (Famille et dirigeants) : comment la bonne gouvernance contribue à un bon modèle d’entreprise ? Comment les structures exécutives et familiales s’articulent-elles pour assurer de nouvelles étapes de développement ? Qu’est-ce qu’une bonne relation entre eux dans le contexte de l’entreprise ?

Quelles sont les options en matière de modèles d’entreprise familiale et comment en décider ?

Cette troisième édition va en outre examiner de près le sujet concernant les « Matières premières, l’énergie et leur relation avec la géopolitique mondiale », l’Inflation des produits de base et des denrées alimentaires et comment en est-on arrivé là (guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, Covid-19, politiques monétaires expansionnistes, perturbations climatiques, guerre Russie-Ukraine…).

L’influence de la Chine sur l’économie mondiale et la géopolitique. Et les Matières premières et énergies (que peut-on attendre à moyen terme) ?

Point de rencontre annuel des chefs d’entreprise, le FAMA stimule le networking à niveau national et international pour un développement global du secteur. Il favorise le développement de nouvelles opportunités d’affaires et l’ouverture sur le marché international et c’est en cela qu’il constitue « une fenêtre sur la chaine alimentaire, le monde et l’avenir ».

Le FAMA, avec ses séances de débat avec des experts de renommée mondiale ainsi qu’avec de véritables acteurs des entreprises qui apparaissent dans les Business Cases, occupe une place de premier plan et devient incontournable sur la scène de l’Agroalimentaire.

L’évènement est organisé en collaboration avec le cabinet de conseil marocain Almaxyra & Company qui, depuis 2017, travaille avec de nombreux leaders et entreprises mondiaux dans le but de relever les défis et saisir les meilleures opportunités pour impulser un véritable changement de nos sociétés. Dans ses compétences diverses, en tant que conseiller de confiance auprès de la haute direction. Almaxyra & Company contribue dans le secteur agroalimentaire à la mise en place et l’exécution de stratégies menant à des résultats concrets, positifs et durables pour le monde de demain.