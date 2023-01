Le dispositif « Al Moutmir Itinérant » dédié à l’olivier pose pied à Meknès

Le Groupe OCP poursuit son engagement auprès des agriculteurs marocains et lance la 4e et dernière étape de son dispositif « Al Moutmir itinérant » dédié à la culture de l’olivier dans la province de Meknès.

Ce dispositif qui s’inscrit dans la continuité des dispositifs itinérants organisés depuis septembre 2018 vient contribuer à la dynamique agricole nationale à savoir la stratégie nationale « Green Génération », et ce pour une agriculture durable et éco-efficiente au Maroc.

« Al Moutmir itinérant », lancé le 20 décembre dans la province de Kalaat des Seraghna, vise à disséminer les bonnes pratiques agricoles respectueuses de l’environnement notamment la fertilisation raisonnée basée sur un itinéraire technique scientifique intégré, maintenir et renforcer les liens avec les agricultures, acheminer les « farmer solutions » au plus près des agriculteurs, faciliter leur familiarisation avec ses outils et promouvoir l’utilisation de @tmar et [email protected], et connecter les agriculteurs aux partenaires fabricants distributeurs d’engrais et à leurs réseaux de revendeurs, ainsi la présentation de l’offre produits, et la mise en contact des agriculteurs avec les distributeurs, les points de vente smart blenders et les revendeurs.

Le dispositif itinérant Al Moutmir se déroulera en 4 étapes (3 jours par étape) et ambitionne d’accompagner plus de 1800 agriculteurs. Il comprend plusieurs ateliers pour la promotion des bonnes pratiques agricoles, dont l’analyse du sol, la fertilisation raisonnée, les engrais mis sur le marché par nos partenaires fabricants-distributeurs d’engrais et leurs écosystèmes de revendeurs et la vulgarisation des bonnes pratiques de la taille des arbres d’olivier. Parmi les nouveautés de cette édition l’introduction d’ateliers de sensibilisation et d’accompagnement pour la gestion des ressources hydriques et qui seront animés par des experts de l’UM6P.

Plateformes de démonstration (PFD) Al Moutmir de l’olivier au niveau national

Dans le cadre de développement de la filière oléicole, l’initiative Al Moutmir a consacré plus de 4700 plateformes de démonstration olivier depuis 2018. Ces plateformes ont été réparties sur l’ensemble des bassins de production, tout en ciblant les différents modes d’exploitation, les différentes modes de conduites (bour, irrigué gravitaire et goutte à goutte) et les différentes variétés.

Plus de 1251 plateformes de démonstration de l’olivier sont prévues pour la campagne agricole 2022-2023 au niveau national, réparties sur 27 provinces, dans plus de 160 communes, au profit de plus de 630 agriculteurs bénéficiaires directs et plus de 6000 bénéficiaires indirects.

Le programme des PFD a permis l’amélioration des rendements allant de 18 % à 22 %. Le programme de production intégré adopté dans les plateformes de démonstration de la culture de l’olivier a permis l’amélioration de la marge bénéficiaire des agriculteurs allant de 28 % à 34 %.

L’utilisation d’engrais adaptés et l’encadrement des agriculteurs par les ingénieurs agronomes d’Al Moutmir au niveau des PFDs Olivier ont permis de promouvoir les techniques de fertilisation raisonnée et de stimuler par conséquent la demande pour les engrais de fonds (4 formules régionales olivier, 12 formules provinciales et plus de 430 formules spécifiques produites au niveau des points de vente Smart Blender).

La culture de l’olivier au niveau des provinces de la zone de SAÏS

La filière oléicole est une filière phare au niveau de la région Fès Meknès. La production de la filière de l’olivier au niveau de la région a connu, depuis 2008, une évolution particulièrement importante. Ainsi, sa surface est passée à plus de 380.218 hectares en 2021. L’oléiculture est l’une des filières agricoles les plus prospères et à forte valeur économique au niveau de la région en ce sens qu’elle contribue annuellement à la création d’environ 4 millions de jours ouvrables (source : DRA Fès – Meknès).

À noter que la superficie oléicole de provinces de la région de Sais est estimée à 380.218 ha et sa production à 537.726 Tonnes avec un rendement moyen de 1,57 T/ha.