Le dirham s’est déprécié par rapport à l’euro

Concernant ses interventions sur le marché monétaire, la Banque centrale fait état de l’injection d’un montant total de 60,8 MMDH, dont 58 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres et 2,8 MMDH accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME. Du 05 au 11 juillet, le taux interbancaire s’est établi à 2,32% et le volume des échanges s’est établi à 4,6 MMDH après 5,8 MMDH, une semaine auparavant, ajoute la Banque centrale.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK