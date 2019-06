Le déficit commercial s’aggrave au Maroc

Les échanges commerciaux de biens à fin avril 2019 ont été marqués par une aggravation du déficit commercial de 5% à 67,3 milliards de dirhams (MMDH) contre 64 MMDH une année auparavant, selon l’Office des changes.

Cette aggravation s’explique par la hausse des importations (+7,51 MMDH) plus importante que celle des exportations (+4,28 MMDH), précise l’Office des changes dans une note sur ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d’avril, notant que le taux de couverture s’est situé à 59,9% au lieu de 60% un an auparavant.

L’augmentation des importations de biens est imputable à l’accroissement des importations de l’ensemble des groupements de produits, notamment, les achats de biens d’équipement(+2,91 MMDH), de demi produits (+2,39 MMDH), de produits énergétiques (+1,36 MMDH), de produits alimentaires de +363 millions de dirhams (MDH), de produits finis de consommation (+276 MDH) et de produits bruts (+160 MDH), relève la même source. De son côté, la facture énergétique atteint plus de 26 MMDH au cours des quatre premiers mois de 2019 contre 24,68 MMDH à fin avril 2018, indique l’Office des changes, ajoutant que la part de cette facture dans le total des importations s’est stabilisée à 15,5%.

La note fait également ressortir que les importations de biens d’équipement ont augmenté de 7,2% à 43,2 MMDH, tandis que celles des demi-produits ont progressé de 7,1%.

La part des achats de ces deux groupes de produits dans le total des importations a affiché une hausse de 1,1 point, soit 47,2% contre 46,1% une année auparavant. Par ailleurs, l’Office des changes souligne qu’au titre des quatre premiers mois de 2019, les exportations ont augmenté à près de 100,4 MMDH, suite à l’accroissement des exportations de la majorité des secteurs, notamment des phosphates et dérivés (+16,1%), de l’aéronautique (+9,8%), de l’agriculture et l’agro-alimentaire (+4,3%), de l’industrie pharmaceutique (+4,1%) et de l’électronique (+4%). Côté services, la balance des échanges fait état d’un excédent en hausse de 10,5% à 27,2 MMDH à fin avril2019. Les importations de services enregistrent une baisse de 8,7% à environ 29,2 MMDH, plus importante que celle des exportations qui demeurent quasiment stables.

S.L. (avec MAP)