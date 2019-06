Le CSCA avertit 2M et la SNRT à cause d’une pub “Orange Telecom”

Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA) a décidé, vendredi 14 juin, d’adresser un avertissement à la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), à la “SOREAD 2M” et à Médi 1 TV, suite à un message publicitaire de la société “Orange Telecom” diffusé du 9 au 13 mai 2019.

La Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a relevé, dans le cadre du suivi des programmes audiovisuels, qu’un des messages publicitaires concernant la Société “Orange Telecom”, diffusé du 9 au 13 mai 2019 (première semaine de ramadan), a contenu une scène comprenant une séquence sonore”, indique un communiqué du CSCA.

Considérant que le spot publicitaire comporte une scène avec des images de jeunes vêtus de djellabas courtes dont un barbu, associées aux termes susmentionnés, ce qui renvoie au regard des éléments de la scène précitée à une situation de communication anodine avec un ami de quartier se trouvant à Kandahar en Afghanistan et eu égard à la portée symbolique de cette référence géographique, à la mise en scène précitée et à l’apparence des personnages, en référence implicite au phénomène de l’embrigadement de certains jeunes pour rejoindre des organisations illégale, le CSCA a considéré que ce passage du spot est susceptible, même en l’absence d’incitation directe, de constituer une normalisation et une banalisation, par l’humour, du fait de rejoindre des entités et des régions connues pour être des centres abritant des organisations classées comme terroristes.

L’ensemble de ces éléments “met le contenu précité en non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives aux engagements déontologiques”, ajoute la même source. Après avoir adressé un courrier en date du 20 mai à la SNRT, à la “SOREAD 2M” et à Médi 1 TV, au sujet des observations enregistrées, le CSCA a décidé en date du 14 juin 2