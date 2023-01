Le CRT Marrakech présent en force au Salon FITUR-Madrid

Le Conseil Régional du Tourisme Marrakech région a participé à la 43e édition du Salon FITUR-Madrid en Espagne, en Partenariat avec l’ONMT et grâce au soutien des instances élues ; le Conseil de la Ville de Marrakech, le Conseil de la région Marrakech Safi et la Commune Mechouar Kasbah.

Une forte délégation a pris part à cette manifestation, présidée par Hamid Bentahar, Président du CRT et Lahcen Zelmat, 1er Vice-président ainsi que des dizaines de professionnels de la Région, représentant l’ARIH (Hôteliers), l’ARAVM (Agents de Voyages) et l’ARMS (restaurateurs).

Considéré comme le plus important salon des professionnels de l’industrie du voyage dans la zone méditerranéenne, le FITUR est le rendez-vous annuel du tourisme à travers la participation de plus de 82.000 professionnels du tourisme, plus de 30.000 visiteurs grand public pour 8360 exposants (hôteliers, Agents de voyage, Compagnies aériennes, organisateurs de congrès, plateformes digitales…), avec la couverture médiatique de 1200 journalistes et représentants des médias internationaux.

Le Maroc était représenté par l’ONMT via un stand de 352 m2 incluant 9 régions du Maroc dont le stand Marrakech et Région et 4 co-exposants professionnels. Le stand a connu la visite de 200 opérateurs et 800 visiteurs professionnels par jour, pendant les journées grand public, les visiteurs du stand marocain étaient comptés par milliers.

Plusieurs nouveaux opérateurs ont exprimé leur satisfaction de la destination, promettant une année touristique 2023/2024 encore meilleure. Notant que les 9 villes d’ores et déjà connectées aux vols directs de l’aéroport de Marrakech Menara sont : Madrid, Barcelone, Valence, Malaga, Zaragoze, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Alicante, Seville.

Au cours de cette année, certaines connexions seront renforcées considérant la demande exprimée par les tour-opérateurs.

Les segments les plus demandés par la cible incluent le tourisme d’affaires MICE, le tourisme de famille ; notamment durant les vacances scolaires espagnoles, et le tourisme de montagne à Al Haouz. Sans oublier le grand projet du lancement de la destination Visit Chichaoua qui a suscité l’intérêt des chercheurs de l’université de Madrid entant qu’expérience et initiative innovante pour le lancement d’une destination nouvelle qui répondra aux exigences du tourisme post pandémie.

Durant l’année 2022, le marché espagnol a représenté 7 % des flux touristiques internationaux (120 000 arrivées et plus de 300 000 nuitées), ce marché a atteint 15 % de la part du marché concernant les passagers à l’aéroport Marrakech Menara. (Selon les statistiques ONDA).

Le CRT envisage également de participer durant cette année 2023 aux côtés de l’ONMT aux plus importants salons à savoir :

Le BIT Milan du 12 au 14 février 2023

Le JTTX Jeddah du 19 au 21 février 2023

L’ITB Berlin du 7 au 9 mars 2023

Le Maroc fut consacré à Madrid par le magazine Viajar Madrid du prix de la meilleure destination durable émergente 2022-2023.