Le CRI de l’Oriental approuve son budget pour 2022

Le Conseil d’administration du Centre régional d’investissement (CRI) de l’Oriental, réuni ce vendredi à Oujda, a approuvé le budget et le programme d’action du CRI pour l’exercice 2022.

Le programme d’action, présenté lors de cette réunion présidée par le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, se décline en plusieurs axes, liés notamment à l’incitation économique, le marketing territorial, la simplification des procédures administratives et l’amélioration du climat des affaires dans la région.

Il s’agit également de l’accompagnement des entreprises et porteurs de projets et l’amélioration des indicateurs relatifs à l’impact de l’investissement privé au niveau de l’Oriental.

Le programme d’action, présenté par le directeur général du CRI de l’Oriental, Mohamed Sabri, porte aussi sur la promotion de l’entrepreneuriat social, l’adoption du numérique dans la relation avec l’investisseur et l’encouragement de la médiation et de la conciliation pour résoudre les litiges dans le domaine de l’investissement.

Dans son allocution d’ouverture de la réunion, El Jamai a salué les efforts continus déployés par le CRI de l’Oriental en tant qu’acteur clé dans la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de développement des investissements, leur promotion et leur attraction, et ce à travers l’élaboration et la concrétisation de plans de développement et de renforcement des investissements ainsi que d’amélioration du climat des affaires au niveau de la région.

Il a, en outre, rappelé les réformes structurelles et organisationnelles apportées au CRI, qui s’appuie sur de nouveaux mécanismes de travail ayant déjà permis à cette institution de mettre en œuvre de manière adéquate et efficace ses programmes d’action 2020 et 2021.

Ces réalisations font du CRI de l’Oriental un exemple réussi dans le soutien et la promotion des investissements et des entreprises, a souligné El Jamai, notant que le CRI a réussi, dans un laps de temps réduit, à attirer un nombre important d’investissements directs étrangers, malgré les conséquences négatives de la pandémie de la Covid-19.

Cette 5ème réunion du CA du CRI de l’Oriental a été marquée aussi par la présentation du bilan d’action du comité d’audit.

