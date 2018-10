Le “Crédit Agricole” renforce l’accompagnement du secteur agricole

A l’occasion du lancement de la campagne agricole 2018-2019, le Groupe Crédit Agricole, en phase avec sa mission de service public, réaffirme sa vocation et complète son dispositif d’accompagnement des petits et grands agriculteurs.

Le Groupe lance CAM Leasing, première société de leasing “vert”

Modèle unique reconnu à l’international et regroupant des filiales dédiées au financement de toutes les tranches de la population agricole, le GCAM complète aujourd’hui son dispositif et lance CAM Leasing, première société de leasing « vert » avec pour mission le financement de la mécanisation de l’agriculture (tracteurs, moissonneuse batteuse et tous autres machines, matériels et équipements agricoles) et l’accompagnement de l’ensemble des industries agro-alimentaires. A travers la mise en place de cette structure, GCAM ambitionne de contribuer de manière significative aux objectifs de mécanisation de l’agriculture marocaine telles qu’édictés par le Plan Maroc Vert.

CAM Leasing propose ainsi des produits répondant aux différents besoins des agriculteurs et visant l’amélioration de leur productivité et de leurs revenus et leur développement durable au travers de la modernisation et du renforcement de leurs équipements et moyens de production.

Une offre complète de financement répondant à chaque profil d’agriculteur

Outre la banque commerciale, Crédit Agricole du Maroc, offrant un financement bancaire classique, Tamwil Al Fellah, dédié aux petites et moyennes exploitations ne pouvant accéder au circuit bancaire traditionnel ou encore la Fondation ARDI pour le Microcrédit, le Groupe Crédit Agricole du Maroc a lancé, fin 2017, Al Akhdar Bank, sa banque participative qui développe, en plus des produits classiques, une panoplie d’offres dédiées au secteur agricole et couvrant l’ensemble des besoins des agriculteurs.

Fruit d’un partenariat stratégique entre le GCAM (51% du capital) et ICD (49% du capital) : filiale de la Banque Islamique de Développement du secteur privé membre du groupe BID, Al Akhdar Bank dispose aujourd’hui d’un réseau de 8 agences à travers le Maroc.

Il est à noter que le Groupe Crédit Agricole du Maroc intervient également en tant que banque d’affaires dédiée au financement et à l’accompagnement des projets agricoles et agro-industriel avec sa filiale Holdagro.

Facilitation de l’Accès au Financement

Afin de faciliter l’accès au financement pour les agriculteurs, GCAM a déployé, au titre du lancement de la campagne agricole 2018-2019, un dispositif spécifique avec notamment :

Dépôt à l’avance des demandes de crédit et simplification des procédures : Lancement du dépôt des demandes de financement dès le 1er Septembre afin que les fonds puissent être débloqués dans les délais requis tandis que les intérêts ne courent qu’à partir de la date d’utilisation effective.

Actualisation des normes de financement : Révision à la hausse des plafonds des montants accordés afin d’être plus en phase avec les coûts réels de production.

Renouvellement automatique du crédit Achamil après paiement des intérêts : continuité dans le financement dès lors que les intérêts sont réglés afin de permettre aux agriculteurs de poursuivre leurs activités indépendamment des aléas climatiques.

La digitalisation pour être au plus près de ses clients

Le Relais Digital, un nouveau concept d’agences innovant et inédit,

Fidèle à sa mission de service public visant à assurer l’inclusion financière du monde agricole et rural, le Groupe Crédit Agricole du Maroc œuvre pour rendre les services bancaires accessibles à tous en se rapprochant davantage de sa population cible. Le CAM a ainsi développé un nouveau concept d’agences innovant et inédit, le Relais Digital, permettant d’apporter à ses clients tous les services et commodités bancaires. Point de vente équipé d’automates à la pointe de la technologie et de webcam, l’utilisateur peut désormais échanger avec un chargé de clientèle qui lui indique les différentes démarches selon le type d’opération que le client souhaite réaliser (Retrait ou versement de Cash, dépôt ou encaissement de chèques, transfert d’argent, paiement de factures, ouverture de compte, initiation de demande de crédit ou simple demande d’information). Le Relais Digital vise à rapprocher le réseau GCAM de ses clients en leur donnant accès à l’ensemble des services de la Banque

Beztam-E, pour la démocratisation des opérations de paiement,

Inscrit dans le cadre du Projet National de paiement mobile porté par les autorités monétaires qui vise l’inclusion financière, le Groupe Crédit Agricole du Maroc a lancé sa solution de paiement mobile Beztam-E confirmant ainsi la profondeur de l’engagement du GCAM dans la stratégie nationale d’inclusion financière.

Véritable porte-monnaie électronique, Beztam-E permet de réaliser des opérations de transfert d’argent et de paiement de façon simple et innovante 24h/24 et 7j/7. Outre les fonctionnalités relatives au paiement (commerçants, factures, recharges téléphoniques et créances publiques), au transfert d’argent de mobile à mobile ou encore de retraits sans carte au niveau des GAB du Crédit Agricole du Maroc, Beztam-E contribuera à la distribution des aides de l’état pour le monde agricole. Désormais, l’agriculteur n’aura plus besoin de se déplacer en agence pour bénéficier de sa subvention et pourra en disposer pour effectuer ses paiements directement à partir de Beztam-E.

Banque Universelle à vocation citoyenne, le Groupe Crédit Agricole du Maroc porte un engagement indéfectible au secteur agricole national

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc compte aujourd’hui plus d’un million de comptes d agriculteurs et a débloqué, au titre du financement de la Campagne Agricole 2017 – 2018, 5,49 Milliards de Dirhams dont 4,9 Milliards de crédits distribués via la Banque commerciale 280 Millions de Dirhams par le biais de Tamwil Al Fellah et 310 Millions de Dirhams au travers de la Fondation ARDI.