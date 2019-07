Le Crédit Agricole du Maroc félicité au Parlement

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a achevé le 24 juillet 2019 une troisième session interrogative devant la Commission de Contrôle des Finances Publiques au Parlement.

En présence de Aziz Akhannouch, ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, les responsables du crédit agricole du Maroc ont détaillé l’activité de cette institution financière et ont également répondu aux différentes questions des élus au sujet de son fonctionnement ainsi qu’au sujet des récentes recommandations de la Cour des comptes.

A l’issue de cette session qui a connu une forte participation des représentants des différents groupes parlementaire, les députés ont félicité l’établissement bancaire pour sa mobilisation et son accompagnement de l’agriculture et le monde rural.

Le montant supporté par la banque afin d’annuler les crédits des petits agriculteurs a atteint 5 milliards de dirhams qu’entre 2000 et 2013, soit environ 60% du coût global (le reste étant supporté par l’Etat à travers l’augmentation du capital de la banque).

En 2001, un accord a été signé entre l’Etat et le Crédit Agricole du Maroc afin de rendre effectif l’ajustement de la dette des agriculteurs. Aujourd’hui, la banque a pu procéder à l’annulation totale de la dette de 100.000 agriculteurs ainsi que la suppression partielle de la dette de 70.000 autres.

Les députés ont également passé en revue quelques avancées de l’agriculture marocaine lors de cette dernière décennie, tout en félicitant les responsables du secteur pour leur implication afin de permettre au crédit agricole du Maroc de continuer à accompagner le développement du monde rural et d’assurer la réussite de la stratégie de l’Etat en ce qui concerne le secteur agricole.

Il est à rappeler que deux autres sessions devant les députés ont eu lieu les 9 et 17 juillet 2019 auprès de la Commission de Contrôle des Finances Publiques.