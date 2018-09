Le Conseil d’Administration d’Attijariwafa bank s’est réuni le 18 septembre sous la présidence de Mohamed El Kettani pour examiner l’activité et arrêter les comptes du 30 juin.

Attijariwafa bank poursuit sa stratégie volontariste d’accompagnement des PME, des TPE et des ménages dans ses différents pays de présence tout en consolidant son leadership dans le financement de la grande entreprise et des grands projets structurants.

Par ailleurs, et en ligne avec la politique de reconnaissance des collaborateurs, principale richesse du groupe, le Conseil d’Administration a décidé de soumettre à l’Assemblée Générale Extraordinaire une nouvelle offre publique de vente réservée aux salariés à des conditions avantageuses. Cette opération a pour objectif de renforcer l’engagement des collaborateurs autour d’un projet d’entreprise fédérateur et créateur de valeur pour les clients, les salariés, les actionnaires et les économies des pays de présence.

Le Conseil d’Administration a félicité l’ensemble des équipes du Groupe pour les performances réalisées au titre du premier semestre 2018. Il a, par ailleurs, décidé de convoquer l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires aux fins d’examiner les projets d’Offre Publique de Vente réservée aux salariés du Groupe.

S.L.