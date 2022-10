Le Crédit Agricole du Maroc et la Confédération Internationale du Crédit Agricole (CICA), ont co-organisé le Congrès annuel de la CICA les 21 et 22 Octobre à Rabat.

Inauguré par Mohammed Sadiki, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, l’évènement a connu la participation de Jean-Marie Sander, Président de la CICA, Noureddine Boutayeb, Président du Crédit Agricole du Maroc, ainsi que d’éminentes personnalités et des représentants des interprofessions et des professionnels du secteur agricole et de l’industrie agro-alimentaire.

Plusieurs tables rondes ont ponctué les 2 journées, marquées par des interventions riches et des débats de haut niveau autour de problématiques d’actualité qui ont permis de mettre la lumière sur :

L’impact des crises sanitaire et énergétique ainsi que le bouleversement profond du commerce international et les perspectives futures de l’agriculture mondiale;

La stratégie agricole nationale « Génération Green » et ses ambitions en vue d’assurer une agriculture marocaine durable dans un contexte marqué par la pandémie, le déficit hydrique et la crise des matières premières;

La transformation de la ruralité au Maroc et le rôle du CAM dans la promotion de l’entreprenariat et l’émergence d’une classe moyenne rurale;

Le changement climatique et son impact sur l’agriculture avec un focus sur le rôle et les initiatives des banques dans l’accompagnement des agriculteurs pour une transition vers des modes de production agricoles en phase avec les contraintes climatiques;

les réponses assurantielles face aux changements climatiques.

Cette édition du Congrès annuel de la CICA vient ainsi mettre davantage l’accent sur les innovations les plus pertinentes en matière de financement agricole. Elle ouvre également de nouvelles pistes de réflexion à tous les acteurs du secteur bancaire ainsi que des perspectives de développement prometteuses pour une agriculture durable et climato-intelligente.

Par ailleurs, M. Noureddine BOUTAYEB, Président du Crédit Agricole du Maroc a été élu vice-président de la CICA lors du comité exécutif et de l’assemblée générale tenus le 22 Octobre en marge du congrès.