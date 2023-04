Le Cluster Green H2 vise à développer l’offre marocaine en matière d’hydrogène vert

Le Cluster Green H2 a tenu sa réunion annuelle du Conseil d’Administration aujourd’hui au Sofitel Tour Blanche Casablanca. La réunion a été présidée par Mohammed Yahya Zniber, président du Conseil d’Administration, et a réuni l’ensemble des membres fondateurs du Cluster.

En préambule, Mohammed Yahya Zniber a rappelé que la Communication Royale du 22 novembre 2022 constitue un réel soutien à la raison d’être du Cluster, et a confirmé que le Cluster souhaite donc contribuer au renforcement de la future offre Maroc de l’hydrogène vert voulue par le Souverain.

Ensuite, Samir Rachidi, Secrétaire Général du Cluster Green H2, a présenté un rapport sur les progrès accomplis par le Cluster au cours de l’année écoulée, y compris les réalisations majeures et les défis rencontrés. Lors de cet exposé, il a été démontré qu’en dépit d’une conjoncture difficile de crise (pandémique et énergétique) le Cluster Green H2 Maroc a pu créer une réelle dynamique, en s’intégrant dans des réseaux de Clusters et de méta clusters régionaux et internationaux, et en proposant à ses membres des activités, leur permettant de comprendre davantage la chaîne de valeur de l’hydrogène vert en prenant l’exemple de pays européens partenaires.

Ensuite, Mohammed Yahya Zniber a annoncé le recrutement de Yassine Zai, qui occupera le poste de Directeur Général du Cluster Green H2. Ce dernier a exposé les priorités stratégiques pour l’année à venir, ainsi que le plan d’action et les activités phares à mener par le Cluster.

Lors de l’échange qui a suivi les présentations du bureau, le Conseil d’Administration a salué les progrès accomplis par le projet depuis sa création, soulignant le potentiel important de l’hydrogène vert pour la transition énergétique et la décarbonation au Maroc.

Le Conseil d’Administration a également validé l’adhésion de 13 nouveaux membres. Par ailleurs, les membres du Conseil ont exprimé leur soutien à la stratégie et aux objectifs du Cluster pour l’année à venir et ont approuvé la reconduction du bureau actuel pour un nouveau mandat, avec Reda Hamedoun en tant que Vice-Président représentant la CGEM en remplacement de Mehdi Tazi.