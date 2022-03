Le club Green Invest de l’ENCG Settat organise la 3e édition de Green Talk

Le club à vocation écologique, Green Invest, de l’ENCG Settat organise la 3e édition de la conférence annuelle, Green Talk, ce mercredi 23 mars.

Pour cette édition, le club accueille des nutritionnistes, des médecins, des coachs sportifs et des coachs de vie pour discuter de la thématique des produits BIO.

La conférence, sous le thème « Le BIO, une tendance alimentaire en émergence, quels bénéfices pour la santé? », sera un moment de partage de connaissances et de sensibilisation pour les étudiants, et plus généralement pour les habitants de la ville de Settat.

