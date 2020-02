Le classement des banques IVT les plus actives sur le marché des BDT

La direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) a publié le classement annuel des trois banques Intermédiaires en Valeurs du Trésor (IVT) les plus actives sur le marché des bons du Trésor (BDT) au titre de l’année 2019.

Ainsi, la première place a été occupée par Attijariwafa Bank, la deuxième par CDG Capital, tandis que BCP et BMCE Capital ont occupé le 3ème rang, précise la DTFE dans une communication publiée sur le site du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration. Publié conformément aux dispositions de la convention direction du Trésor- Banques IVT, ce classement est établi sur la base de l’évaluation de l’activité des banques IVT qui prend en compte la qualité d’animation des marchés primaire et secondaire des BDT et de participation aux opérations de gestion active de la dette intérieure.

Il s’agit également du respect des engagements de cotation électronique des BDT et de la qualité du conseil fourni et des informations communiquées par ces banques à la direction du Trésor.