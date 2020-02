Le ChillOut Sunday Brunch au Rooftop Garden: l’adresse Trendy de l’hivernage à Marrakech

Pour l’arrivée des beaux jours, The Pearl Marrakech, Luxury Lifestyle Hotel, est heureux de vous annoncer le retour de son fameux brunch, Le ChillOut Sunday Brunch. Rien de mieux que de passer un moment d’exception haut perché au Rooftop Garden, ambiance décontractée rythmée par Dj Momo Kech et Dj Spicy.

Au programme, un grand choix de mets salés et sucrés faits maison, saveurs méditerranéennes, asiatiques et marocaines, cooking show et pour finir sur une note de douceur, l’incontournable palette de pâtisserie. Ambiance décontractée, personnel attentionné, Sun, Pool, ChillOut, Amazing Music avec bien sûr, la fameuse vue à couper le souffle… vous attendent.

Le Rooftop Graden, Restaurant-Bar-Lounge, perché sur les toits du The Pearl Marrakech, Luxury Lifestyle Hotel, invite à la détente, ce haut lieu incontournable du quartier branché de l’hivernage dispose de luxueuses chaises longues pour flâner au soleil, une piscine ronde et des vues spectaculaires sur la Ville de Marrakech. L’endroit est idéal pour se détendre, déjeuner ou dîner et prendre un verre.

ChillOut Sunday Brunch

Tous les Dimanches, de 13h à 17h

550 Dhs/ Personne, boissons softs comprises

Offert pour les enfants de moins de 4 ans

-50% pour les enfant de 4 à 12 ans

Information & réservation

+212 (0) 5 24 42 41 00

[email protected]

En savoir plus sur The Pearl Marrakech, Luxury Lifestyle Hotel

Imaginée et conçue par le décorateur de renommée mondiale Jacques Garcia, l’architecture intérieure de la luxueuse boutique hôtel The Pearl Marrakech est un mélange subtil de savoir-faire ancestral des artisans marocains et de touches contemporaines, avec une priorité donnée aux grands espaces. L’ambiance qui en découle est à la fois chaude et épurée, tout en reflétant la richesse des couleurs des intérieurs marocains. L’hôtel dispose d’une capacité de 71 suites allant de 46 à 220m². Il accueille également un spa opulent de 2000 m², The Pearl Spa. Une offre de restauration éclectique constituée de La Galerie all-day dining, du restaurant japonais Namazake, du restaurant italien Del Café, du restaurant Marocain Jouhara, le Rooftop Garden vient compléter l’offre variée de l’hôtel. Une piscine d’extérieur chauffée au décor raffinée de 25 m ² de long permet aux hôtes d’effectuer quelques longueurs ou tout simplement se rafraichir sous le soleil de Marrakech.

https://www.thepearlmarrakech.com/