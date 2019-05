Le chiffre d’affaires de Mutandis en progression

Le chiffre d’affaires de Mutandis, groupe industriel et commercial spécialisé dans les biens de consommation des ménages, au Maroc et en Afrique, a atteint 315 millions de dirhams (MDH) au premier trimestre de l’année en cours, en progression de 15% par rapport au T1-2018.

Le CA de ce trimestre représente en moyenne 21% du CA annuel, précise Mutandis dans un communiqué sur son activité au T1-2019, notant que cette hausse a concerné l’ensemble des gammes de produits et que les volumes sont en nette augmentation dans un environnement de prix relativement stable.

Ainsi, l’activité des “détergents” a généré un CA de 148 MDH, en évolution de 17% par rapport au premier trimestre de 2018, tandis que le CA “des produits de la mer” a progressé de 4% à 95 MDH, relève la même source. Mutandis fait également savoir que les CA des activités “des bouteilles alimentaires” et “des jus de fruits” se sont élevés à 57 MDH et 15 MDH, respectivement, soit des hausses de 30% et 34%.