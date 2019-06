Le Banyan Tree Tamouda Bay, un lieu magique au nord du Maroc (photos)

Fondé par Ho Kwon Ping et Claire Chiang en Thaïlande en 1994, le groupe Banyan Tree Hotels & Resorts est désormais l’une des chaines d’hôtellerie de luxe les plus prospères en Asie.

Depuis sa fondation en implantant son premier hôtel à Phuket, Banyan Tree Hotels & Resorts est passé d’une propriété unique à une chaîne de stations balnéaires, d’hôtels et de spas à grand succès en Asie, Amérique, Afrique et Moyen-Orient.

Alliant luxe, service personnalisé et raffinement asiatique, le Banyan Tree Hotels & Resorts a fait preuve de 25 ans d’expériences exceptionnelles à travers ses offres inédites mettant l’accent sur les attributs les plus importants de la chaîne – les personnes et l’environnement.

A cette occasion, le Banyan Tree Tamouda Bay a dévoilé une offre spéciale 25ème anniversaire, offrant une remise de 25% sur l’hébergement, la restauration, le Spa et les articles de Galerie. Découvrez ce lieu magnifique situé au nord du Maroc.