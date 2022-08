Lave-linge, climatiseurs, réfrigérateurs…LG propose des astuces pour la rentrée

Fini les vacances d’été. Plus que quelques jours pour la reprise et la rentrée scolaire. Les familles marocaines préparent d’ores et déjà la rentrée et les changements qu’elle implique notamment sur le foyer et son organisation. Grâce aux différentes technologies innovantes proposées par LG, vous pouvez rendre votre maison intelligente un endroit agréable et frais, tout en économisant de l’énergie et en gagnant plus de temps.

Pour rendre une journée de lessive moins pénible

Qui dit rentrée scolaire dit plus de linge. Grâce aux dernières innovations de LG, cette tâche ménagère ne sera pas fastidieuse et vous fera gagner plus de temps, que vous consacrerez davantage à votre famille et à vos enfants. LG propose ainsi un large choix de lave-linge et de sèche-linge innovants qui rendent moins pénible la journée de lessive, vous laissant du temps pour réviser les cours avec vos enfants et passer de bons moments conviviaux avec la famille.

Les lave-linges dotés de la technologie AI DD de LG permettent d’économiser du temps et de minimiser les efforts en déterminant automatiquement le meilleur cycle après avoir mesuré le poids et la texture de votre tissu. De son côté, l’application LG ThinQ propose un large éventail de programmes de lavage disponible pour chaque vêtement.

Garder votre maison au frais

Malgré la fin de la saison estivale, les journées sont encore ensoleillées et la température peut parfois augmenter durant le mois de septembre. Quoi de mieux que de s’équiper d’un climatiseur mural de LG qui apportera une fraîcheur indispensable en cette période. Et ne vous souciez pas pour la facture d’électricité. Grâce à la fonction de surveillance intelligente de l’énergie de l’application LG ThinQ, vous avez un accès instantané à des informations mensuelles sur l’utilisation de chaque appareil LG connecté, ce qui vous permet d’avoir un suivi sur votre consommation énergétique.

Les réfrigérateurs intelligents de LG vous facilitent la vie

La rentrée scolaire et le travail vous prennent beaucoup de temps et vous avez du mal à contrôler la fraîcheur des produits stockés dans votre réfrigérateur. Pas de panique. Grâce à l’alerte de date de conservation de l’application LG ThinQ, plus besoin de vous inquiéter. Il vous suffit de noter la date de conservation prévue de vos aliments périssables sur la fonction « Gestionnaire des aliments » du réfrigérateur intelligent de LG, et l’application LG ThinQ vous rappellera quand vous entrerez dans la case du « maintenant ou jamais ». Les réfrigérateurs intelligents de LG sont également équipés de la fonction de surveillance intelligente de l’énergie.

Par ailleurs, vous pouvez profiter de la fonction Congélation express qui augmente les fonctions de fabrication de glace et de congélation de votre réfrigérateur. Une fonction que vous pouvez activer depuis n’importe quel endroit de votre maison, car elle est disponible sur le panneau de votre réfrigérateur et sur l’application LG ThinQ. Une fonction qui fera le bonheur des enfants à leur retour de l’école, désireux savourer une glace bien fraîche.

Grâce à ses solutions innovantes de maison intelligente, LG vous rendra la vie meilleure et vous facilitera la rentrée, tout en réduisant votre facture énergétique. Les appareils électroménagers intelligents vous permettront de gagner en temps et en énergie et rendront votre maison plus conviviale et agréable à vivre.

Pour en savoir plus sur les appareils intelligents de LG et l’application ThinQ, rendez-vous sur www.LGThinQ.com.