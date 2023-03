L’AUSIM continue son engagement pour le développement de l’écosystème digital

La 6e édition des Assises de l’AUSIM organisée du 26 au 28 octobre derniers par l’AUSIM a été l’événement majeur du secteur du digital et des technologies de l’information en 2022. Ce rendez-vous tant attendu après 4 ans d’absence, a réuni dans la ville ocre, Marrakech, l’élite nationale et internationale du digital pendant 3 jours autour d’un programme riche et inédit développant l’ambition de faire du Maroc une future « Digital Nation » Africaine.

Cette 6° édition, sous le thème « Digital Nation : Unleash the Potential! », était exceptionnelle à plusieurs titres, en particulier par la confiance renforcée de l’écosystème dans ce rendez-vous incontournable, de la part de l’élite gouvernementale, des 1200 acteurs du digital qui ont participé ou encore de la part des 39 sponsors et 17 Startups.

Ainsi, la participation officielle a été de haut niveau, à travers les interventions de Ghita MEZZOUR, ministre chargée de la transition numérique et de la réforme administrative, et de Younes SEKKOURI, ministre de l’inclusion économique, de la petite Entreprise, de l’Emploi et des compétences. Ces interventions ont mis en évidence la place centrale qu’occupe le digital comme levier fondamental pour relever les défis socio-économiques de notre pays. En effet, malgré les avancées réalisées dans le développement de ce secteur, la forte ambition nationale a été soulignée vu le rôle de catalyseur que peut jouer le digital pour réaliser les objectifs stratégiques de notre pays.

La seconde marque de confiance a été le nouveau record de participation qui a dépassé les 1.200 acteurs dans les nouvelles technologies, qui ont profité de moments inspirants et marquants à travers un format rythmé par des moments forts et d’un programme à la carte qui répondait à leurs différents centres d’intérêt et couvrait différents sujets d’expertise.

En effet, le programme scientifique a été largement étoffé avec l’intervention de 104 experts nationaux et internationaux et 3 Keynote Speakers de renommée mondiale pour partager leur visions et expériences sur 3 tables rondes, 3 CIO Stories, 10 panels technologiques et 10 panels sectoriels. Ainsi, plusieurs thématiques ont été couvertes, abordant par exemple l’impact du digital sur la transformation du métier des entreprises, les clés de succès de l’écosystème startup, l’impact du digital sur 10 secteurs (finance, santé, tourisme, agriculture…) et apportant une vue approfondie de 10 sujets technologiques (Sécurité, Metaverse, Cloud Computing, Blockchain, IA, etc.).

La troisième marque de confiance, et non des moindres, a été la présence de 39 sponsors, qui ont pu échanger avec les 1200 participants sur leurs dernières innovations en termes de produits et services technologiques, et d’échanger sur différents sujets spécifiques dans un espace d’exposition de 2.500 m².

La participation des 17 Startups marocaines a été l’occasion de mettre en valeur le potentiel de l’innovation nationale, et a permis des mises en relation avec des clients et des partenaires pour faciliter leur développement et leur contribution à la digitalisation de la nation.

L’AUSIM a saisi l’occasion de son événement phare pour renforcer ses partenariats à travers la signature de deux conventions : La première avec l’Agence de Développement du Digital (ADD) dans la perspective de déployer des moyens d’entente et de synergie entre les deux entités, et la deuxième, avec Jadara Foundation, afin d’accompagner les jeunes talents et leur faciliter l’accès au monde du travail à travers des programmes de formation en coding et en digital.

Cet événement a agité les réseaux sociaux avec 932 posts publiés, 314.000 vidéos vues et 246.000 interactions entre LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube laissant un total des impressions avoisinant le 1,6 M et un taux d’engagement exceptionnel de 9,84 % sur Linkedin. Outre la campagne digitale sur ces 4 réseaux sociaux, l’événement a connu aussi, un impact médiatique important laissant un fort écho au niveau national à travers plus de 316 publications sur l’ensemble des supports médiatiques que compte notre pays, mais aussi à l’échelle des médias internationaux de 22 pays, en Afrique (Tunisie, Sénégal, Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, Gabon, etc.) et au Moyen-Orient (Arabie Saoudite, EAU, Qatar, etc.) renforçant une aura internationale des assises dans ces deux régions.

À travers son programme scientifique, l’édition 2022 des Assises de l’AUSIM, a proposé une véritable feuille de route déclinée en une trentaine de recommandations stratégiques et opérationnelles, destinées aux acteurs de l’écosystème de l’IT et du digital. Des recommandations qui ont été recueillies dans le bilan des assises que l’AUSIM a partagé sur les réseaux sociaux, et sur son site web.