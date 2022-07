« Latitude 33 », le restaurant du Four Seasons Hotel Casablanca rouvre ses portes

Latitude 33 rouvre ses portes en proposant un nouveau menu juste à temps pour la saison en prolongeant le service pour le dîner tout au loin des douces soirées estivales

Latitude 33, le restaurant branché du Four Seasons Hotel Casablanca, dont le nom est inspiré de la situation géographique de Casablanca sur le 33ème parallèle nord, rouvre ses portes aux clients à l’occasion du retour des beaux jours. Idéalement niché au bord de la piscine du Resort Urbain et entouré de végétation luxuriante, Latitude 33 propose cette année une carte revisitée mettant ainsi à l’honneur des spécialités ethniques inspirées des pays se trouvant sur le 33ème parallèle. Et pour profiter des douces soirées estivales, le restaurant prolonge le service en soirée pour un dîner à la belle étoile.

Le menu de cette été suggère une sélection d’entrées fraîches, de sushis, de viandes grillées, de produits de la mer et de smash burgers. Inspirée du Mexique, la Salade d’Avocat avec son guacamole épicé, sucrines braisées et amandes grillées, est la mise en bouche idéale de ce tour du monde des saveurs.

Le voyage continu avec une escale en Inde et son poulet au beurre mariné au yaourt et Masala, traditionnellement connu sous le nom de “Murgh Makhani”, accompagné de riz basmati et de noix de cajou.

Les convives peuvent également se délecter d’un assortiment de produits de la mer fraîchement pêchés sur les côtes atlantiques, tels que le Loup Bar et sa Charmoula Marocaine, les Tagliatelles Argentines épicées aux fruits de mer ou encore le homard “on the grill”. Pour conclure l’expérience sur une note sucrée, l’incontournable Cheesecake en Magnum ne manquera pas de faire fondre de plaisir les palets les plus gourmands.

Poolside Barbecue

Le tant convoité barbecue en bord de piscine fait son grand retour cette année. Tous les dimanches de la saison, les équipes de cuisines embrasent le charbon et dressent un généreux buffet avec une sélection de viandes et poissons grillés à la minute. Les clients sont invités à se lézarder au soleil au bord de la piscine, bercés par la brise marine, tandis que leur pièce favorite de viande est cuite à la perfection.

Latitude 33 est ouvert tous les jours pour les clients de l’Hôtel et locaux non-résidents, proposant une option Day Pass pour profiter d’une journée de détente et de découverte gustative au sein de l’Oasis Urbaine.

Horaires

Service de boissons : de 10h à 22h

Déjeuner et Dîner : de midi à 21h30 – hors dimanches et jours fériés

Poolside Barbecue: Dimanches et jours fériés

Poolside barbecue à MAD 550 – Day Pass incluant le déjeuner ou le Poolside Barbecue à MAD 890. Informations et réservations par FS Chat ou au +212 5 29 07 37 00