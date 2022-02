L’association Green Invest participe au réaménagement de la forêt urbaine de Settat

Ayant pour vocation la protection de l’environnement et de l’écologie, l’Association Green Invest de l’ENCG Settat organise en partenariat avec le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification de Settat, l’opération de réaménagement de la forêt urbaine de Settat, les 12 et 13 février 2022.

« À travers l’initiative des Green Investors, le but est d’offrir une seconde vie à cette forêt, en vue d’accueillir les habitants de Settat. Ceci à travers différentes activités de nettoyage, de recyclage, de création des aires de jeux et de sensibilisation », précisent l’association dans un communiqué.

Et de préciser que l’opération de sensibilisation est « indispensable pour rappeler aux citoyens leur responsabilité vis-à-vis de l’environnement ».