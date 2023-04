L’Artisanat marocain à l’honneur aux Galeries Lafayette

Dans le cadre des actions de promotion des produits de l’artisanat marocain sur les marchés internationaux et suite au partenariat mis en place en décembre 2022 lors de la Semaine Nationale de l’artisanat entre le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, la Maison de l’Artisan et les Galeries Lafayette, une opération de promotion et de commercialisation des produits de l’artisanat marocain est menée dans le grand magasin du boulevard Haussmann à Paris, du 5 avril au 28 mai 2023. L’événement est organisé à l’occasion du lancement, par la prestigieuse enseigne française, du thème « Méditerranée Mania », marquant le coup d’envoi effectif de la saison printemps-été 2023.

Les produits de 20 marques marocaines d’artisanat seront ainsi référencés dans un pop-up store inédit aménagé à cet effet, un très bel écrin situé au deuxième étage du Magasin Coupole.

Inspiré par les couleurs et les lumières du Maroc, cet espace éphémère est opéré par « Mlle à Marrakech », représentant un réseau important de fabrication et de distribution de produits 100 % marocains.

Ainsi, l’événement mettra à l’honneur les créations de CHABI CHIC (Décoration, art de table) ; CÔTÉ BOUGIES (fabrication de bougies 100 % végétales) ; KESSY BELDI (fabrication de verres soufflés artisanaux) ; HEIRLOOM CRAFT (décoration et art de la table); RHITA CREATIONS (Fabrication de bijoux contemporains); ORIGINAL MARRAKECH (broderie et vannerie).

ROCK DA KASBAH (fabrication artisanale de t-shirts tendance/textile); BAHAAR (mode d’inspiration méditerranéenne); LES SENS DE MARRAKECH (produits cosmétiques aux ingrédients d’origine naturelle) ; SOME SLOW CONCEPT (Label d’objets de décoration et d’ameublement); NouN DESIGN (mobilier et accessoires de décoration); OURIKA THE LABEL (fabrication de robes tissées main), BOUCHRA BOUDOUA (céramique d’art); SALIMA CHAIEB (haute couture traditionnelle), NASIRE (maroquinerie et cuir); HENDIYA (cosmétique naturelle); ZYNE (babouches et mules traditionnelles); Studio SANA BENZAITAR (Tapis et tissage) et Maaÿaz (conception de bijoux faits main).

La participation marocaine à cet événement sera aussi rehaussée par la programmation d’ateliers participatifs où les visiteurs pourront admirer et interagir avec des artisans marocains à l’œuvre, les samedis 29 avril, 6 et 13 mai 2023, avec des démonstrations dédiées à la création d’articles en feutre de laine, de broderie sur vannerie et de peinture sur céramique. Des métiers qui nécessitent technicité, dextérité, souci du détail et talent créatif.

La participation des maîtres artisans et entreprises d’artisanat à ce grand événement commercial s’inscrit pleinement dans la dynamique d’ouverture de l’Artisanat Marocain à l’international et de promotion de la présence des produits de l’artisanat marocain sur les différents marchés.