L’Art du Vin et Les Comptoirs du Vin ouvrent à Casablanca

En ce mois de septembre, Casablanca voit s’ouvrir deux nouvelles enseignes dédiées aux vins et spiritueux. L’Art du Vin et Les Comptoirs du Vin, deux concept stores innovants conçus pour répondre aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui et leur offrir de nouvelles expériences d’achat.

Ces ouvertures s’accompagnent d’un élargissement de l’offre à des produits d’exception, fruit d’accords de représentation exclusifs avec de grandes maisons telles que le groupe Witradis et La maison du whisky. Large éventail de références organisées par univers, service attentif, conseils personnalisés et prix au plus juste, autant d’atouts qui devraient bien vite faire la réputation de ces concept stores. Le premier L’Art du Vin a ouvert ses portes à l’Oasis (Casablanca) cet été et le premier Comptoirs du Vin sera dévoilé au cours du dernier trimestre 2018.

Deux concepts, une même finalité

Le nom de chacune de ces deux enseignes atteste de leur identité propre. L’Art du Vin, espace convivial pensé pour offrir un véritable voyage initiatique, satisfera l’amateur en recherche de produits d’exception et de conseils personnalisés. Les Comptoirs du Vin, conçus comme des points de vente de proximité, permettront de satisfaire aisément et rapidement une clientèle plus pressée. Ces deux concept stores très différents poursuivent la même finalité : faciliter l’accès aux consommateurs à des vins et spiritueux de qualité dans un environnement adéquat et socialement responsable et ce, au juste prix. Une dizaine de magasins L’Art du Vin et une trentaine de points de vente Les Comptoirs du Vin devraient s’ouvrir sur les dix prochaines années au Maroc.

Ces ouvertures se traduiront par la création de quelque 300 à 400 emplois permanents directs et induits en amont dans les plateformes logistiques, les unités agricoles et industrielles ainsi que les services administratifs.

L’Art du Vin, un univers épicurien

L’Art du Vin convie les épicuriens à s’immerger dans un univers qui leur ressemble, un lieu d’exception où l’œnologie rime avec arts de vivre et de recevoir.

D’une surface d’environ 200 m2, chaque magasin L’Art du Vin est situé dans une grande artère et un quartier de haut standing. A la porte, service de sécurité et valet parking facilitent leur accessibilité. Dans cet espace élégant et convivial, enveloppé par une ambiance musicale douce, tout invite à la détente et à la curiosité. Les rayonnages au design épuré laissent entrevoir la diversité de spiritueux et vins sélectionnés avec soin au Maroc et dans les meilleurs terroirs viticoles du monde, organisés par univers.

Un espace salon invite les clients à une pause-café pour profiter de l’instant, pour prendre le temps de bavarder en toute convivialité ou écouter les précieux conseils d’un personnel attentif et formé aux secrets de l’œnologie et de la mixologie. Avec eux, toutes les questions trouvent leurs réponses, que ce soit sur le choix du vin en fonction des goûts de chacun ou l’art de l’harmoniser avec les plats. Les amateurs seront heureux de trouver à L’Art du Vin un large éventail d’accessoires liés à la présentation, à la conservation, au service et à la fête. Carafes, verrerie, articles cadeaux, … de beaux produits qui sont autant d’opportunités de se faire plaisir ou faire plaisir à ses amis. Cet espace se prolonge par une sélection de livres et guides pour s’instruire et se documenter sur l’univers du vin mais aussi du whisky, du champagne ou encore des cocktails.

Situé à côté, un espace épicerie fine permet de marier vos boissons préférées avec de savoureux biscuits apéritifs, chips artisanales et autres produits d’exception tels que caviar, petits pâtés, … qui raviront vos papilles et surprendront vos invités.

Bon à savoir : malgré l’élégance du cadre et l’attention portée au service, les prix pratiqués par L’Art du Vin sont très légers. Ce n’est pas parce que c’est beau, que c’est plus cher!

En exclusivité chez L’Art du Vin :

Le Signe Œnologique®, pour ne plus acheter son vin au hasard

C’est pour inciter les visiteurs à mieux connaître leur goût en matière de vin qu’un vigneron négociant du Bordelais et un des experts français de l’analyse sensorielle ont imaginé le Signe Œnologique®.

Ce concept inédit et exclusif, ayant nécessité trois années de développement, est aujourd’hui présenté au Maroc par les magasins L’Art du Vin. Le Signe Œnologique, véritable fruit de la rencontre des mondes du vin et de la dégustation, constitue une nouvelle approche du vin. Expérience ludique et conviviale, elle permet à chacun de s’initier à l’art de la dégustation, de découvrir son profil d’amateur et les vins qui correspondent à son goût.

Pour ce faire, différents coffrets sont commercialisés pour que les clients puissent, entre amis, déguster à l’aveugle 6 vins aux caractères bien marqués et répondre à des questions sur leur appréciation de ces vins et sur leurs goûts culinaires. Après cette dégustation interactive et pédagogique, les appréciations des participants sont analysées par un logiciel exclusif afin de déterminer leur profil œnologique : 8 signes majeurs, éventuellement complétés par un ascendant.

A l’issue de cette expérience gourmande et conviviale, une liste des vins correspondants au profil de chacun est remise sous la forme d’un livre de cave personnalisé. Ce livre est un véritable guide qui permet de ne plus se tromper sur ses préférences lors de l’achat de vins.

Les Comptoirs du Vin, la qualité au juste prix

Espaces de proximité d’environ 80 m2, Les Comptoirs du Vin rassemblent, parmi les différentes gammes de produits (bières et vins locaux, vodka, whisky, gin et pastis), les best-sellers et les meilleurs rapports qualité/prix.

Afin de pouvoir offrir des prix au plus juste, tout a été pensé en termes d’efficacité et de praticité, avec des rayonnages élégants mais sobres, entièrement dédiés aux vins et spiritueux. Seule exception, un espace snacking, qui vient idéalement compléter l’offre.

Dans Les Comptoirs du Vin, le consommateur est sûr de trouver facilement, et en toute sécurité, des produits de qualité, à prix discount toute l’année, des prix fixes et affichés, sans oublier quelques belles opportunités.

Les partenaires de L’Art du Vin et Les Comptoirs du Vin

Witradis

Witradis, propriétaire des marques Cavavin® et Signe Œnologique®, est le leader des réseaux de cavistes en franchise en France. Il compte 158 caves en France, en Angleterre, en Suisse, au Luxembourg et en Côte d’Ivoire. Fort de 33 ans d’expérience, Cavavin a développé un concept de cave très qualitatif, axé sur un univers moderne, privilégiant le service et le conseil afin de valoriser les vins et spiritueux qu’il a sélectionné avec attention. Cavavin s’appuie sur 150 vignerons partenaires pour proposer quelque 2 000 références.

La Maison du Whisky

Fondée en 1956, La Maison du Whisky est aujourd’hui importateur officiel et distributeur exclusif de plus de 2 500 références de whiskies et spiritueux divers (rhum, calvados, cognac, armagnac, gin, vodka,…) découverts tout autour du monde. Grâce aux relations privilégiées qu’elle entretient avec les producteurs et les négociants, LMDW a accès à des produits rares et disponibles en quantités limitées.

Horaires d’ouverture des espaces L’Art de Vivre et Les Comptoirs du Vin :

Lundi de 15h à 19h30 ; Mardi à Vendredi : de 11h à 13h et de 15h à 19h30 ; Samedi de 11h à 13h30 et e 15h à 19h30 ; Dimanche de 11h à 13h30.

Premier magasin : Art du Vin Oasis, Place Division, Marché de l’Oasis

