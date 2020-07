L’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC), a tenu le vendredi 10 juillet 2020, par visioconférence, son Conseil d’Administration, sous la présidence de Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, avec la participation de Abdeltif LOUDYI, Ministre Délégué auprès du Chef de Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, ainsi que les représentants des autres départements ministériels, membres du Conseil d’Administration.

Au cours de ce Conseil, Karim TAJMOUATI, Directeur Général de l’ANCFCC, a présenté les différents points inscrits à l’ordre du jour. Cette présentation a porté sur les comptes de l’Agence au titre de l’exercice 2019, sur les projets structurants en cours et, sur les principales réalisations métiers qui ont été marquées par de nouvelles évolutions significatives : + 25% pour l’enrôlement des réquisitions d’immatriculation foncière ; + 18% pour l’établissement des titres fonciers issus de l’immatriculation foncière ; + 24% pour l’établissement des titres fonciers dans le monde rural ; 1 048 546 Ha de superficies immatriculés.

L’ANCFCC a réalisé un chiffre d’affaires (recettes) de 6,7 milliards de dirhams au titre de l’exercice 2019 et a contribué au Budget Général de l’Etat à hauteur de 3 milliards de dirhams. Après discussion, le Conseil a arrêté les comptes de l’Agence au titre de l’exercice 2019, a adopté le plan d’action et le budget modificatifs 2020 et, a approuvé les résolutions proposées par l’ANCFCC. L’ensemble des membres du Conseil d’Administration ont salué les efforts et les résultats probants enregistrés par l’ANCFCC tant au niveau de la production métiers qu’au niveau de la modernisation des process notamment, en matière de digitalisation de ses prestations. Avant de clôturer la réunion du Conseil d’Administration, le Président a remercié l’ensemble du personnel de l’ANCFCC pour sa mobilisation et sa contribution aux performances réalisées et à la réussite des différents projets menés par l’Institution.