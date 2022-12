Lancement d’une campagne pour la promotion du paiement mobile

De même, l’Agence de Développement du Digital, en tant que partie prenante de la Stratégie Nationale de l’Inclusion Financière et dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action portant notamment sur le développement de l’inclusion digitale a procédé à la signature d’une convention de partenariat avec le « GP2M » afin de contribuer à élargir la diffusion des supports de cette communication institutionnelle en vue de promouvoir et d’accélérer l’adoption du paiement mobile au niveau national.

Ainsi, et en application des dispositions de cette convention, l’ADD et le GP2M ont lancé à partir du 03 octobre 2022, une campagne médiatique (diffusion des capsules TV et spots radio précités), prévue pour une durée de 3 mois, dédiée à la promotion du paiement mobile et de la marque MarocPay auprès du grand public.

Pour rappel et selon les statistiques publiées par Bank Al-Maghrib à fin 20211, 19 offres M-Wallets ont été présentes sur le marché, dont 13 émises par des établissements de paiement totalisant un encours de plus de 6,3 Millions de M-wallets émis.

1 Source : Rapport annuel de Bank Al-Maghrib sur les Infrastructures des Marchés Financiers et les Moyens de Paiement, leur Surveillance et l’Inclusion Financière de l’année 2021