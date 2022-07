Lancement du Huawei nova Y70 au Maroc

Huawei Consumer Business Group (BG) a annoncé aujourd’hui le lancement du HUAWEI nova Y70 – le tout dernier téléphone entrée de gamme de Huawei avec la plus longue durée de vie de la batterie. Le nouveau-né de la famille HUAWEI vient agrémenter la série nova Y.

Avec une capacité colossale de batterie de 6000mAh et 22.5W SuperCharge HUAWEI, les utilisateurs pourront s’adonner à leurs activités préférées sans jamais craindre d’être dérangés. Le superbe écran HUAWEI FullView de 6,75 pouces garantit aux utilisateurs des expériences visuelles impressionnantes. Et, cerise sur le gâteau, le HUAWEI nova Y70 propose un système de caméra triple AI 48MP ainsi qu’un stockage interne de 128 Go !

Le HUAWEI nova Y70 sera disponible au Maroc à partir du 26 juillet au prix de 2099 MAD en trois magnifiques coloris – Crystal Blue, Pearl White, et Midnight Black.

Batterie longue durée 6000mAh alimentée par 22.5W SuperCharge HUAWEI

Fait très rare dans le monde de la téléphonie, le HUAWEI nova Y70 est équipé d’une batterie longue durée de 6000mAh (valeur typique) qui peut durer jusqu’à 3 jours, et ce, sur une seule charge complète. Une autre caractéristique originale qui le distingue des autres appareils est le 22.5W (10V / 2.25A) HUAWEI Super Charge qui offre aux utilisateurs la possibilité de visualiser pendant une durée de trois heures et de façon continue des vidéos sur une charge de seulement dix minutes.

Un écran de 6,75 pouces à couper le souffle !

Le HUAWEI nova Y70 dispose d’un écran HUAWEI FullView de 6,75 pouces. Qu’il s’agisse d’images, de vidéos ou de jeux, le HUAWEI nova Y70 peut afficher davantage de contenu et à une taille plus grande. L’affichage présente un rapport d’écran élevé et une encoche étroite tout en gardant un design à la fois simple et élégant. De plus, le rapport d’écran du HUAWEI nova Y70 (90,26%) permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience visuelle riche et unique lors des jeux ou lecture de vidéos.

L’écran du smartphone prend également en charge une technologie Multitouche à 10 points de pointe pour fournir une réponse rapide même lorsque l’utilisateur effectue des gestes multi-doigts offrant une expérience de jeu complètement immersive, en particulier pour les jeux de tir. Pour prévenir toute forme de fatigue oculaire et préserver les yeux de ses utilisateurs, Huawei nova Y70 a conçu une gradation intelligente, un écran lumineux, un mode e-book ainsi qu’une fonction d’amélioration de la qualité vidéo. De plus, les utilisateurs pourront prendre aisément des captures d’écran avec des gestes simples de combinaisons de touche.

Saisir le moment avec une triple caméra AI

Huawei nova Y70 est équipé d’une caméra triple AI composée d’une caméra principale haute résolution de 48MP, d’une caméra ultra grand angle de 120 ° 5MP et d’une caméra de profondeur de 2MP. Grâce à l’appareil photo principal de 48 MP à ultra haute définition (ouverture f/ 1.8), les utilisateurs pourront capturer chaque détail et produire des photos passionnantes en très haute définition.

Il permet également de réaliser des clichés extrêmement clairs. Associé aux algorithmes Huawei optimisés, le HUAWEI nova Y70 améliore considérablement la netteté des images capturées avec une plage dynamique qui équilibre parfaitement les zones d’ombres et de lumière de chaque cliché que ce soit en mode portrait ou paysage offrant ainsi une qualité hors du commun.

L’appareil photo ultra grand angle 120 ° 5MP aide à intégrer facilement plus de contenu en une seule prise ce qui facilite les selfies de groupe.

Le HUAWEI nova Y70 est également équipé d’une caméra de profondeur 2MP fonctionnant en tandem avec l’algorithme Bokeh nouvellement développé pour flouter l’arrière-plan, permettant au sujet de prise de vue de se démarquer intégralement. L’effet Bokeh couplé à l’imagerie 3D met non seulement en valeur le sujet, mais localise également avec précision sa distance et sa profondeur.

Libérez votre espace avec 128 Go de stockage

HUAWEI nova Y70 garantit des performances stables peu importe le type d’activité que l’utilisateur effectue sur son smartphone. De plus, il est doté d’une capacité de 4 Go de RAM, ce qui lui permet de rester tout à fait réactif et ce, même lorsque plusieurs applications sont en cours d’exécution de façon simultané. Le HUAWEI nova Y70, avec sa capacité standard de 128 Go aidera l’utilisateur à stocker facilement jusqu’à 170 épisodes d’une série, 20 000 chansons et plus de 60 films HD.

Pour répondre aux besoins des utilisateurs qui nécessitent de l’espace de stockage supplémentaire, le HUAWEI nova Y70 prend en charge une capacité pouvant aller jusqu’à 512 Go avec l’utilisation de cartes MicroSD. Ce dispositif donne la possibilité aux utilisateurs de conserver tous leurs fichiers dans leur smartphone. Il est également équipé de la technologie de compression de EROFTS pour télécharger plus aisément les chansons, vidéos et jeux favoris de l’utilisateur.

AppGallery : Fiable, innovante, facile à utiliser et sécurisé

L’AppGallery fiable, innovante, conviviale et sécurisée est disponible sur le HUAWEI nova Y70 permettant aux utilisateurs de naviguer, explorer, trouver et télécharger facilement un large éventail d’applications de haute qualité.