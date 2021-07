Lancement des activités de la 1ère rencontre de l’art rupestre dans la région de Beni Mellal-Khénifra

Khatib El Hebil, Wali de la région de Beni Mellal-Khénifra, a présidé ce matin, vendredi 2 juillet 2021, au siège de la Maison de la culture de Beni Mellal, la cérémonie du lancement des activités de la première rencontre de l’art rupestre dans le région de Beni Mellal-Khénifra, ceci en présence des chefs des services de sécurité, des personnes intéressées par le domaine culturel et patrimonial de la région de Beni Mellal-Khénifra, ainsi qu’une délégation représentant la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra invitée d’honneur de cette édition.

Cet événement culturel, organisé sous le thème « Patrimoine de l’art rupestre dans le Moyen Atlas : caractéristiques et mécanismes de conservation et de valorisation », s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour la préservation et la valorisation du patrimoine archéologique de la région de Béni Mellal – Khénifra qui constitue l’un des piliers du développement local et régional.

Cette rencontre, organisée pour sensibiliser à l’importance de préserver ce patrimoine matériel de longue date, réunit des chercheurs spécialisés en archéologie de l’art rupestre pour discuter des caractéristiques des sites contenant les dessins rupestres dans le Haut Atlas marocain, et, en particulier, la partie centrale de celui-ci. La rencontre comprendra également une exposition consacrée à cet art ainsi que diverses performances artistiques de la région de Beni Mellal-Khenifra et de Laâyoune-Sakia El Hamra.