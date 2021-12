Lancement de SPORTEO, la première Market Place marocaine de vente en ligne 100% Sport

SPORTEO vient de lancer la première Market Place marocaine de vente en ligne d’équipements et de services sportifs : www.sporteo.ma.

Cette plateforme digitale unique en son genre sur le continent africain, permet aux internautes de retrouver sur un seul et même site web des offres très variées allant du textile a l’équipement en passant par la nutrition ou

les objets de collection. SPORTEO propose ainsi pour ses débuts un catalogue de 2500 produits

d’une trentaine de marques nationales et internationales : Puma, Asics, Under Armour, Adidas, New

Balance, The North Face, Babolat, Head, Salomon, Arena, Diadora, Ellesse, Saucony, Dymatize, Nutrex,

Biotech, La Forme, Uhlsport…

« Notre ambition est de doubler le nombre de produits référencés dans les trois mois a venir afin de

proposer a nos clients un catalogue encore plus étoffé et offrir ainsi un très large choix autant pour les

débutants que pour les athlètes les plus aguerris de tous âges», déclare Mehdi Sekkouri, co-fondateur

de SPORTEO.

La Market Place SPORTEO se présente en quatre catégories distinctes. D’abord «Tous les Sports » ol

les internautes pourront s’équiper en textile, chaussures, matériel et accessoires dans onze

disciplines : Fitness, football, glisse urbaine, natation, padel, randonnée, running, tennis, tennis de

table, vélos et yoga. Ensuite «Santé & Nutrition » qui propose une large gamme de produits composés

de compléments alimentaires, multivitamines, huiles de massage, accessoires… «Sportwear» cible

des clients tres sensibles au style sportif, confortable et plus facile a porter au quotidien. Enfin,

SPORTEO a mis en ligne « Collector», une catégorie proposant des objets de collections exclusifs :

maillots dédicacés, médailles, trophées, affiches, magazines, livres…

«Début 2022, nous avons pour projet de lancer une nouvelle catégorie «Voyage» proposant des séjours

sportifs qui permettront de faire découvrir de nombreuses régions méconnues de notre pays tout en

faisant du sport», annonce Mehdi Sekkouri, ajoutant : «la valorisation du produit marocain est d’ailleurs

un de nos leitmotivs. Nous sommes en train recenser tout ce qui se fait de Made In Morocco dans le

sport au Maroc afin de lui consacrer beaucoup de place sur notre plateforme ».

Lambition de SPORTEO est de révolutionner l’environnement du e-commerce dans le sport au Maroc

en mettant a disposition des marques, équipementiers, distributeurs, fabricants ou artisans une

plateforme spécialisée clé en main et 4 moindre codt avec en prime une palette de services destinés

a les accompagner dans la commercialisation de leurs produits et services : stockage, livraison,

packaging, communication…

«Se lancer dans la vente en ligne demande de l’investissement, de l’expertise, des ressources

humaines, du temps et des budgets publicitaires. Avec SPORTEO, chaque «vendeur» peut avoir sa

boutique en ligne a zéro dirhams en moins de quinze jours, tout en profitant d’une plus grande visibilité

et d’un service de livraison de qualité », déclare Mehdi Sekkouri.

SPORTEO est une start-up filiale de WE SPORT GROUP, premier groupe marocain spécialisé dans les

métiers du sport. WE SPORT GROUP possède également depuis 2018 STADIA COMMUNICATION,

agence spécialisée dans la communication 360° par le sport. En plus de collaborer avec des

organisations sportives marocaines et internationales, STADIA COMMUNICATION est également

l’agence organisatrice du salon Africa Sports Expo, des Foulées de Casa Anfa et des Morocco Sports

Awards.