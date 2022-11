Lancement de l’incubateur de l’ESITH « ESITH FACTORY »

ESITH Casablanca se dote de sa propre structure d’appui à l’entrepreneuriat « ESITH FACTORY ». Cet incubateur sensibilise et accompagne les étudiants entrepreneurs et met à leur disposition formations, conseils et méthodologies.

Une soirée débat est organisée à cette occasion sous le thème « L’Entrepreneuriat au Maroc: Etat des lieux, opportunités et solutions pour réussir »

Un événement qui connaitra la participation de toutes les parties prenantes de l’écosystème entrepreneurial au Maroc ainsi que la signature de plusieurs conventions de partenariat dans ce volet.

À propos: Missions/objectifs de l’ESITH

L’ESITH est une école d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, fondée en 1996 grâce à une étroite collaboration entre les pouvoirs publics et l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement. Elle offre des formations dans les quatre cycles : Ingénieurs d’État, Master Spécialisé, cycle Licence Professionnelle et Technicien Spécialisé notamment en industrie du textile, en management, en informatique, en logistique…. L’école est également engagée dans le service aux entreprises et de la recherche et développement.

Pour plus d’information, prière de visiter notre site web www.esith.ac.ma