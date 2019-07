Lancement de l’application mobile “CAN 2019 by MDJS”

Lancé par le média sportif DERBY en partenariat avec la MDJS, “CAN 2019 by MDJS” est une application mobile qui permet aux amoureux de foot de suivre la 32 ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Egypte.

Simple, rapide, pratique et gratuite, cette application permet de synchroniser l’agenda du téléphone en y intégrant le programme complet du tournoi pour être sûr de ne rater aucun match de cette CAN 2019. L’alarme du smartphone

rappellera le début des matchs avec une sonnerie 5 min avant chaque rencontre.

Disponible en Français et Arabe, l’application est téléchargeable sur “Google Play” et vise à être un véritable guide pour tous les aficionados du football durant ce mois de coupe d’Afrique !

“CAN 2019 by MDJS” offre ainsi des fonctionnalités utiles organisées en 3 rubriques :

1. La rubrique Résultat : Consultation de tous les matchs passés et à venir avec date et horaire des matchs ainsi que le résumé de chaque match déjà joué avec une Timeline (buts, buteurs, cartons…) et la liste des joueurs ayant participé à la rencontre.

2. Rubrique Classement : Tableau reprenant les classements des équipes pour chaque groupe.

3. Rubrique Buteurs : Classement des meilleurs buteurs du tournoi.