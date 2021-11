Lancement de la nouvelle Hyundai Accent

Hyundai Maroc n’a pas fini de surprendre ses clients avec ses nouveautés. Dans la continuité des nouveaux lancements 2021, la marque introduit le nouveau FaceLift du Hyundai Accent. Une version restylée du modèle incontournable de la marque qui redéfinit complètement son design extérieur, avec une nouvelle grille plus attrayante qui « accent-ue » la présence du modèle sur la route.

Un extérieur revisité pour plus de dynamisme et de sportivité

Le design extérieur de la nouvelle Hyundai Accent entièrement revisité a été pensé avec une touche de sophistication : Une carrosserie sculptée et des courbes dynamiques permettent à la nouvelle Hyundai Accent de se distinguer sur la route, au quotidien. Avec son design extérieur sportif et remis au goût du jour, la berline incontournable de Hyundai continuera à coup sûr son opération séduction qui dure depuis l’implantation de la marque au Royaume, faisant d’elle un de ses best-sellers ainsi qu’un leader de son segment.

Lorsque l’on s’attarde sur son design extérieur, nous remarquons d’emblée le restylage de sa face avant dont le pare-chocs a été redessiné pour en améliorer l’esthétisme et l’aérodynamisme. L’avant du véhicule inclut une nouvelle calandre audacieuse qui arbore le nouveau style « Parametric Design » de Hyundai. Plus imposante et embellie, la calandre est composée de motifs chromés accentuant la présence du véhicule, et se décline également en chromage noir (selon finitions). Ce FaceLift est également doté d’une signature lumineuse Full LED ainsi qu’un allumage automatique des phares et de feux antibrouillard AV/AR (disponibles selon finitions).

La face latérale et la face arrière de la nouvelle Accent ont également connu un rajeunissement important pour un résultat plus attrayant. Conçu pour mettre en avant son nouveau design, le pare-chocs arrière plus expressif au chromage apparent inclut de fausses entrées d’air sur le côté afin d’accentuer son caractère sportif. La signature lumineuse arrière aux nouveaux motifs disponible en Full LED (selon finitions) valorise encore plus ces nouvelles formes. Sur la face latérale, le pilier B en noir, les jantes aluminium 15’’ ou 16’’ (selon finitions) et le chromage du contour des vitres complètent le look sportif et dynamique du modèle. Une grande nouveauté de la nouvelle Hyundai Accent est l’introduction du toit ouvrant sur la finition supérieure, ce dernier rajoute à l’aspect agréable du confort à bord, une option inédite sur ce segment au Maroc.

Caractéristiques et options de la nouvelle Hyundai Accent :

– Bloc de rétroviseurs avec clignotants

– Chromage premium des contours de vitres

– Poignées de portes chromées (selon finitions)

– Nouvelle calandre avant et nouveau design de la face arrière du véhicule

– Toit ouvrant sur les versions SEDUCTIVE

– Coffre électrique intelligent sur les versions SEDUCTIVE

– Nouvelle signature lumineuse AV et AR avec feux de combinaisons LED + Feux de position LED (selon finitions)

– Nouveau design du SKID à la protection chrome avec réflecteurs.

– Jantes aluminium 15’’ et 16’’ (selon finitions)

– Nouvelle motorisation 1.5 VGT délivrant une puissance maximale de 115ch et un couple maximal de 250 Nm à 2750 tr/min

– Un système de réduction de bruit dans l’habitacle amélioré

– Le choix de transmission se compose d’une BVM 6 rapports ou d’une boite automatique BVA 6 rapports.

– La boîte automatique 6 rapports combine économie de carburant et souplesse lors du passage de vitesses.

– Une conduite plus dynamique et plus souple

– Des fonctionnalités de sécurité et de confort enrichies.

Un intérieur confortable et à la pointe de la technologie

Proposé dans des couleurs plus chaleureuses et plus accueillantes, l’intérieur de la nouvelle Accent affiche sa modernité dans un écrin de sobriété et de simplicité. Doublé d’équipements moderne et pratique, la vie à bord est plus agréable au quotidien.

L’intérieur est centré sur le conducteur et se dote de commandes intuitives alliant une habitabilité accrue, des matériaux de haute qualité et une technologie de pointe. Les matériaux haut de gamme et doux au toucher contribuent également à rendre l’environnement intérieur attrayant et confortable pour le conducteur et les passagers.

Le large tableau de la nouvelle Accent propose un nouvel écran tactile doté d’une connectivité Bluetooth et d’une compatibilité Android Auto / Apple CarPlay pour un infotainment plus fun et au goût du jour. Un cluster conventionnel de 3.5’’ ou un full cluster digital sont disponibles selon les finitions proposées, affichant les informations clé du véhicule ainsi que le compteur numérique kilométrique. Le panneau de commandes est fixé au bas de l’écran en position horizontale et comprend des boutons et des éléments disposés en groupes logiques selon leurs fonctions. Les fonctions de commodité de l’Accent, par exemple, comprennent l’ouverture automatique à distance (Smart Key) ainsi que le bouton de démarrage Start et un coffre intelligent. La voiture offre également deux ports de chargement USB et ports auxiliaires supplémentaires, ainsi qu’une caméra de recul pour un stationnement plus pratique.

L’intérieur de la nouvelle Accent reflète l’engagement de la marque à offrir à ses clients un espace intérieur qualitatif et ergonomique : Les emplacements, les tailles et les espacements de chaque point de contact et ligne de vue ont été analysés et pensés avec précision pour faciliter la manipulation et minimiser les mouvements du conducteur.

La sécurité avant tout

La Hyundai Accent Facelift se caractérise par de nombreuses améliorations apportées à l’avant et au bas de caisse intérieur, afin d’améliorer le niveau de protection en cas de collision. Les caractéristiques de sécurité standard comprennent les airbags conducteur et passager, ainsi que le système antiblocage des roues (ABS). Le confort de conduite, la maniabilité et la stabilité accrue sont assurées grâce à des mises à jour majeures du système de suspension de la voiture. La direction assistée, quant à elle, s’adapte en temps réel aux conditions de conduite changeantes pour obtenir une direction plus précise et améliorer l’économie de carburant. Enfin, la structure de la nouvelle Hyundai Accent est plus rigide grâce à l’utilisation accrue d’acier de pointe à haute résistance. Cela permet au véhicule d’apporter un niveau de protection élevé en cas de collision, tout en améliorant les performances de gestion des impacts.

Le restylage de la Hyundai Accent apporte son lot d’amélioration tant sur l’aspect esthétique extérieur que confort intérieur, tout en passant par un renforcement de la sécurité des passagers.

La nouvelle Hyundai Accent Facelift est à découvrir dans les showrooms Hyundai Maroc avec une offre de lancement exclusive à partir de 966 dhs par mois avec un crédit 0%, pour continuer à écrire ensemble le succès historique de cette voiture !