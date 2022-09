Lancement de la Huawei watch fit 2 au Maroc

Elle est dotée d’un écran HUAWEI FullView de 1,74 pouces, de la fonction d’appel Bluetooth, d’une autonomie de 10 jours, et biens d’autres fonctionnalités.

Huawei Consumer Business Group (BG) a lancé aujourd’hui au Maroc la nouvelle montre connectée HUAWEI WATCH FIT 2, dernière-née de sa série WATCH FIT très tendance.

Lancée à l’origine en 2020, la série encourage les utilisateurs à explorer de nouveaux types d’exercices physiques à partir d’une série de cours de fitness animés, de modes d’entraînement et de fonctions scientifiques de suivi de la santé. Grâce à son poids léger et à son design épuré, elle a inauguré une nouvelle ère de smartwatch, incitant les utilisateurs à améliorer leur forme physique avec un appareil aussi élégant qu’utile.

La HUAWEI WATCH FIT 2 propulse cette combinaison parfaite de forme impeccable et de fonction exceptionnelle à un tout autre niveau. Elle est compatible avec les appareils Huawei ainsi qu’avec d’autres appareils Android et iOS. La smartwatch est disponible en deux éditions – Une édition Active et une édition Classique. La Smartwatch de Huawei est disponible au Maroc a un prix à partir de 1,599.00 dh

Pour la version active et de 1999 dh pour l’édition classique sur le site officiel de Huawei : IWASHOP, dans les Huawei expérience store et auprès des détaillants.

Avec son écran HUAWEI FullView de 1,74 pouce, elle hérite de l’ADN élégant de la HUAWEI WATCH FIT original. Contrairement aux itérations précédentes, la HUAWEI WATCH FIT 2 est dotée d’un haut-parleur, permettant aux utilisateurs de prendre facilement des appels via Bluetooth sans même avoir à décrocher leur smartphone. La HUAWEI WATCH FIT 2 possède également une batterie longue durée de 10 jours pour une expérience sans stress et sans interruption.

L’animation fitness et le coach audio ont connu une nette amélioration tandis qu’une multitude de fonctions de santé telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, du sommeil et de l’oxygène dans le sang – permettent aux utilisateurs de suivre leur santé au quotidien, sans fournir le moindre effort.

La mode à votre poignet : un design élégant avec un grand écran HUAWEI FullView de 1,74 pouces Le design est plus souple et plus épuré que jamais, il est léger comme une plume et ultra-confortable au poignet. L’écran de 1,74 pouces est 18,6 % plus grand que l’itération précédente, avec une résolution de 336 PPI et 336 x 480 pixels pour des couleurs vives et éclatantes, ce qui permet de distinguer tous les moindres détails d’un seul coup d’œil.

L’écran est également doté du nouveau design en forme d’échiquier de Huawei, qui permet aux utilisateurs de faire des zooms avant et arrière, de façon simple et intuitive. Chaque édition de la HUAWEI WATCH FIT 2 est proposée avec un choix multiple de couleurs. L’édition HUAWEI WATCH FIT Active reprend le design de la génération précédente à savoir le Sakura Pink, le Isle Blue et le Midnight Black, tandis que la nouvelle édition HUAWEI WATCH FIT Classic se décline en deux magnifiques coloris qui sont le Nebula Gray et le Moon White.

Les utilisateurs pourront choisir entre des bracelets en silicone souple et confortable, ou des bracelets en cuir élégant, dans des couleurs et des styles différents. Grâce à un système d’ouverture qui s’effectue par pression, les bracelets se retirent sans difficulté. De ce fait, les utilisateurs ne rencontreront aucune difficulté à changer facilement de bracelet en fonction de leur envie ou de leur tenue. L’appareil prend également en charge le cadran de montre one-hop, qui leur offre la possibilité de transférer des images de leur smartphone vers la smartwatch à partir d’une simple manipulation.

Une smartwatch pour améliorer la vie quotidienne de façon intelligente

La HUAWEI WATCH FIT 2 est désormais équipée d’un haut-parleur, en plus du microphone. Les appels peuvent être directement transmis du smartphone de l’utilisateur à sa smartwatch via Bluetooth, afin qu’il puisse discuter peu importe l’endroit. Ils peuvent également ajouter des contacts fréquemment utilisés dans l’application HUAWEI Health App, afin de pouvoir appeler facilement leurs proches. Si les utilisateurs ne sont pas disponibles pour décrocher le téléphone, ils pourront répondre rapidement sous la forme d’un message court en un clic.

La réponse peut être personnalisée dans l’application HUAWEI Health App, ce qui permet aux utilisateurs de toujours rester connectés et de ne rien manquer d’important ou d’urgent. Les utilisateurs ont également la possibilité de répondre rapidement à des messages via des applications de messagerie instantanée à partir de la montre elle-même.

HUAWEI WATCH FIT 2

Batterie durable avec une autonomie de 10 jours

Pour garantir une expérience confortable et ininterrompue, la HUAWEI WATCH FIT 2 est dotée de la technologie de charge rapide. Avec une charge de 5 minutes[2], la smartwatch peut être utilisée pendant 24 heures. Dans un scénario d’utilisation typique, la smartwatch peut être utilisée pendant 10 jours, et 7 jours dans des scénarios d’utilisation intensive[3].

Technologie pour la gestion d’un mode de vie sain

Outre un mode de vie intelligent, la HUAWEI WATCH FIT 2 offre de nouvelles fonctionnalités, notamment l’application HUAWEI Health, pour faciliter la réalisation d’exercices physiques et le suivi de la santé.

La smartwatch permet également de suivre toute une série de données de santé, grâce à la technologie HUAWEI TruSeen™ 5.0 de surveillance de la fréquence cardiaque mise à niveau par Huawei, qui mesure avec précision le BPM et la saturation en oxygène du sang (SpO2) des utilisateurs. La montre a la capacité de suivre les habitudes de sommeil. En effet, elle analyse les différentes étapes de chaque nuit de sommeil, et peut identifier une série de problèmes liés au sommeil afin de proposer des solutions aux utilisateurs.

L’application Huawei Health propose une série de plusieurs autres moyens dans l’optique de favoriser un mode de vie sain. Les utilisateurs pourront grâce aux fonctionnalités de gestion des modes de vie créer un plan de bien-être unique, comprenant des pas quotidiens, une consommation d’eau, des séances d’entraînement et bien d’autres éléments.

L’application leur rappelle les choses essentielles à effectuer chaque jour, en leur offrant à chaque fois un retour positif pour qu’ils se sentent bien et qu’ils soient encouragés à maintenir un mode de vie sain. Un aide-mémoire sonore et animé leur permettra de rester alertes tout au long de la journée.

La gestion avancée de la santé aide les utilisateurs à rester maîtres de leur bien-être physique et mental, tandis que l’interface intuitive, les fonctions-smartphone et l’interconnectivité en font l’assistant personnel intelligent indispensable à porter au poignet.

Dynamisez vos exercices avec votre musique préférée

La HUAWEI WATCH FIT 2 prend en charge la lecture de musique hors ligne. Vous pouvez écouter de la musique directement depuis votre smartwatch pendant vos entraînements et utiliser une BGM (musique de fond) exclusive pendant la course. Elle vous donne également la possibilité de gérer la lecture de la musique par le biais d’applications mobiles, d’associer différentes listes de lecture à différents sports ou activités sportives et de profiter de votre musique à tout moment et en tout lieu.

De tout nouveaux modes d’entraînement pour tirer le meilleur parti de vos exercices.

La HUAWEI WATCH FIT 2 est dotée de fonctions intelligentes spécialement conçues pour aider les utilisateurs à faire de l’exercice à tout moment et en tout lieu, notamment 97 modes d’entraînement pour toutes formes de discipline, de la course à pied au cyclisme, en passant par la musculation, la danse, les jeux de balle, les sports d’hiver et bien plus encore. Un coach de fitness animé est également intégré pour 7 modes sélectionnés, offrant des instructions audio et des démonstrations faciles à suivre – y compris l’échauffement et l’étirement – permettant aux utilisateurs d’intégrer facilement les séances d’entraînement à leur rythme de vie habituel et de suivre leurs progrès de façon progressive.

Les coureurs vont adorer la HUAWEI WATCH FIT 2. Elle est dotée du Running Ability Index (RAI) de Huawei, qui analyse la taille, l’âge, le poids, la condition physique et l’expérience de l’utilisateur en matière de course à pied pour créer un plan d’entraînement complet.

Le GNSS à double bande et à cinq systèmes est également une excellente nouvelle pour les coureurs, car il augmente la précision de la trajectoire des mouvements. Le mode Champ sportif permet de suivre le kilométrage et le rythme avec plus de précision, tandis que la nouvelle fonction d’importation et d’exportation d’itinéraire offre aux utilisateurs l’option d’importer leur itinéraire dans la smartwatch via l’application HUAWEI Health. Les utilisateurs pourront ainsi partager leurs itinéraires avec leurs amis et les inviter à les rejoindre, ce qui rend la course à pied plus amusante – ou plus compétitive.

[1] Le cadran de montre One-hop nécessite des appareils Huawei dotés de la fonction NFC et fonctionnant sous EMUI 11.0 ou plus.

[2] Les données de charge proviennent des tests de laboratoire de Huawei réalisés dans des environnements contrôlés avec une température de 25±1°C et une humidité relative de 45%-80%. L’appareil a été chargé à partir d’un niveau de batterie de 3 %, en mode veille et avec son écran éteint pendant toute la durée du test. Les données peuvent varier en fonction du produit, des habitudes d’utilisation et des facteurs environnementaux.

[3] Les données proviennent des laboratoires de Huawei. L’autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction des habitudes d’utilisation. L’autonomie typique de la batterie est de 10 jours, dans les conditions suivantes : Les paramètres par défaut sont utilisés, les appels Bluetooth sont effectués pendant 30 minutes/semaine, la lecture de musique est effectuée pendant 30 minutes/semaine, le suivi de la fréquence cardiaque est activé, le mode veille ordinaire est utilisé la nuit, l’exercice moyen est de 30 minutes/semaine, les notifications de messages sont activées (50 messages, 6 appels entrants et 3 alarmes par jour) et l’écran est allumé 200 fois par jour.

L’autonomie de la batterie pour une utilisation intensive est de 7 jours et est définie comme suit : Les paramètres par défaut sont utilisés, les appels Bluetooth sont de 30 minutes/semaine, la lecture de musique est de 30 minutes/semaine, la surveillance de la fréquence cardiaque est activée, la surveillance TruSleep™ est utilisée la nuit, l’exercice moyen est de 60 minutes/semaine, les notifications de messages sont activées (50 messages, 6 appels entrants et 3 alarmes par jour) et l’écran est allumé 500 fois par jour.