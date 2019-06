Lancement au Maroc du nouveau HUAWEI Y9 Prime 2019

Le smartphone révolutionne l’affichage avec un écran panoramique et une caméra rétractable pour d’époustouflants selfies AI !

HUAWEI continue d’innover et de répondre aux attentes de ses consommateurs au Maroc et dans le monde. Alors que l’affichage est devenu au centre de toutes nos interactions, que ce soit pour regarder des vidéos, jouer, faire des selfies ou échanger avec nos proches, la marque a développé avec le Y9 Prime 2019 un appareil exceptionnel qui porte l’expérience de visionnage à un niveau de qualité encore jamais atteint dans l’industrie.

HUAWEI Ultra FullView Display

Le Y9 Prime 2019 arbore une ligne séparatrice exclusive qui distingue son design de celui de tous les autres smartphones. Son dos lisse est revêtu d’une texture spéciale en soie qui scintille à la lumière et permet de distinguer le moindre détail à l’arrière de l’appareil. L’extraordinaire affichage HUAWEI Ultra FullView Display 6.59″1 offre ainsi un horizon ultra large sans aucune encoche. Avec lui, le plaisir de regarder des vidéos, de jouer ou de lire des livres électroniques est sans limites !

Appareil photo automatiquement rétractable

L’appareil photo avant AI 16 MP s’éjecte en une seconde lorsque vous prenez des selfies, et se rétracte automatiquement quand vous avez fini. Il est toujours disponible, ce qui vous permet de prendre des selfies à la suite. Il offre également une optimisation des images en temps réel dans 8 scènes et ajuste de manière intelligente l’intensité des retouches. Avec le Y9 Prime 2019, vous pouvez capturer d’époustouflants selfies sous n’importe quel angle.

Des détails plus clairs et plus lumineux

Grâce à un objectif en verre supplémentaire monté sur l’appareil photo, l’objectif 6P capte efficacement la lumière. Il améliore la résolution et le contraste pour donner de meilleures images : vos photos sont plus claires, plus lumineuses et plus réalistes que celles des autres téléphones à objectifs 5P. L’objectif ultra grand angle arrière 8 MP peut en outre visualiser des architectures, des montagnes ou des groupes en détail et en toute clarté. Aucun détail ne vous échappe !

De brillants portraits 3D

Les retouches portrait 3D sont désormais disponibles sur le Y9 Prime 2019. Aussi bien l’appareil photo avant que l’appareil photo arrière peuvent retoucher vos portraits avec des effets d’éclairage de qualité studio pour le meilleur résultat possible dans toutes les situations. L’appareil vous permet aussi de conserver tous vos souvenirs inoubliables. Vos photos, vidéos et messages peuvent être enregistrés grâce aux 128 Go de la mémoire ROM et aux 512 Go de stockage extensible.

Un smartphone sous Android

Comme tous les smartphones HUAWEI, le HUAWEI Y9 Prime 2019 fonctionne sous Android et propose le meilleur de l’expérience Google. Avec cet appareil dernière génération, le constructeur tient une fois de plus sa promesse : proposer un produit fiable et performant, balayant ainsi toutes les rumeurs disant que ses téléphones ne seront plus fonctionnels.

Pour chaque précommande du Y9 Prime 2019, les clients recevront un HUAWEI Bluetooth Headset gratuit.