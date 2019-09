Lancement au Maroc du HUAWEI P30 lite 48 MP

CONTENU DE MARQUE. Disponible dès le 14 octobre, la nouvelle version de la série à succès P révolutionne les règles de la photographie !

Avec la série P, reconnue pour ses formidables capacités de traitement d’image, HUAWEI a marqué de son empreinte l’industrie des smartphones. Aujourd’hui, le constructeur repousse les frontières encore plus loin en lançant la nouvelle version du HUAWEI P30 lite, qui change radicalement la manière de capturer vos clichés. Équipé d’une triple caméra, d’un capteur principal de 48 MP et d’une résolution incroyablement élevée, le HUAWEI P30 lite rend vos photographies plus nettes et plus détaillées que jamais !

Il faut dire que cette nouvelle version du HUAWEI P30 lite a tout pour plaire. Son capteur grand angle de 48 MP se distingue par sa capacité à zoomer sans perdre en qualité. Avec lui, photographier de loin n’est plus un problème et vous pouvez désormais découvrir le monde sous de nouvelles perspectives en capturant davantage d’éléments à 120°. Son zoom optique 2x efface totalement la distance qui vous sépare de chacun de vos clichés !

Un nouvel écran pour voir la vie en grand

Toujours avec son écran Dewdrop, ses 6,15 pouces et sa résolution FHD+ le HUAWEI P30 lite délivre des couleurs éclatantes, pour une expérience visuelle incomparable. Et avec la fonction Eye Comfort qui filtre la lumière bleue – certifiée par TÜV Rheinland – vos yeux ne se fatiguent plus lors de l’utilisation de votre smartphone. La conception en verre du HUAWEI P30 lite en fait en outre une véritable œuvre d’art, aussi agréable à l’œil qu’au toucher. Doté d’un design compact, l’appareil vient parfaitement se loger au creux de votre main, pour un confort optimal.

Toujours plus d’espace et de longévité

Le HUAWEI P30 lite dispose de plus de mémoire, ce qui comblera les plus gourmands. Ses 6 Go de RAM offrent une expérience de navigation riche et fluide, tandis que ses 128 Go de stockage (extensibles via microSD) permettent la sauvegarde de chaque souvenir. Et avec sa batterie haute performance, vous êtes désormais en mesure de vivre davantage chaque jour sans vous préoccuper de l’état de votre batterie ! Doté d’une autonomie exceptionnelle avec une batterie de 3340 mAh et de la charge rapide 9V2A, le HUAWEI P30 lite vous suit partout, tout le temps.

Le monde entier au bout des doigts

Avec le HUAWEI P30 lite, le monde qui vous entoure n’a jamais été aussi simple. La technologie HiVision, optimisée par l’IA HUAWEI, transforme votre téléphone en véritable assistant personnel. Grâce à elle, vous pouvez analyser ce que vous voyez pour en connaître les moindres secrets. Le HUAWEI P30 lite utilise HiVision et la puissance de l’Intelligence Artificielle pour identifier et afficher automatiquement des informations sur des objets vous entourant : un véritable atout pour les plus curieux !

En prime pour les gamers, une puissance du traitement graphique inégalée, renforcée par le GPU Turbo 2.0, qui améliore drastiquement les performances du HUAWEI P30 lite. A la clé, une expérience de jeu toujours plus fluide, puissante et immersive !

Le HUAWEI P30 lite est disponible au Maroc en trois couleurs (bleu paon, noir minuit et blanc perle) et sera commercialisé dès le 14 octobre au prix de 3199 dirhams.