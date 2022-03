L’AFEM et l’ESCA s’allient pour soutenir le leadership des femmes au Maroc !

L’AFEM (Association des Femmes Cheffes d’Entreprises du Maroc) et ESCA Ecole de Management ont signé ce vendredi 18 mars 2022 une convention de partenariat.

A travers cet accord, l’AFEM et ESCA Ecole de Management entendent réaliser leurs ambitions communes de contribuer au développement et à la dynamisation de l’économie, par la promotion de l’esprit d’entreprenariat et des pratiques de leadership féminin performants et adaptés.

Ce partenariat a pour but de développer des collaborations dans les champs de la formation dans diverses disciplines destinées aux entrepreneures. Ainsi les adhérentes de l’AFEM pourront bénéficier du programme certifiant « Leadership féminin » conçu par ESCA Ecole de management dans le cadre de « ESCA Women’s Leadership Academy ».

Pour ESCA Ecole de Management, cette collaboration permettra de renforcer la culture entrepreneuriale chez ses étudiantes, et d’offrir à ces jeunes des opportunités d’innovation et d’expérimentation. Les membres de l’AFEM constituant des roles models pour les jeunes, interviendront aussi dans diverses manifestations (Conférences, workshops…) aux côtés des experts de ESCA.

Enfin, l’AFEM et ESCA Ecole de management comptent coopérer dans le cadre de projets de recherche en Entrepreneuriat, pour apporter une réponse de proximité aux startups et à la communauté de l’AFEM en particulier.

« Nous sommes ravies d’avoir scellé ce partenariat avec l’ESCA et nous sommes parfaitement alignées avec la vision de son Président. Le Maroc ne pourra pas atteindre ses objectifs économiques avec juste la moitié de sa population. La femme et la nouvelle génération doivent impérativement être parties prenantes des défis qu’attendent notre Royaume en développant leur leadership et en démontrant leur contribution au progrès économique de notre royaume. L’esprit entrepreneurial peut être renforcé à travers les cycles de formation en leadership notamment et à travers le partage des success stories de nos membres auprès des futures générations. », déclare Mme Leila DOUKALI, Présidente de l’AFEM.

« Nous sommes fiers de cette alliance avec l’AFEM pour contribuer à relever les défis de notre économie, à travers la promotion de l’entrepreneuriat féminin. C’est avec ce type d’accords vertueux que nous pouvons cultiver l’Esprit entrepreneurial chez nos étudiantes, et que nous pouvons agir pour contribuer à renforcer le rôle que doivent jouer les femmes au Maroc. Pour relever les défis, le pays a besoin de l’ensemble de ses forces !», se réjouit M. Thami Ghorfi, Président de ESCA Ecole de Management.

A propos de l’AFEM

Créée en 2020 à l’initiative des femmes chefs d’entreprises désireuses de participer activement au développement économique et industriel du pays et constituer un réseau national, l’Association des femmes chefs d’entreprises au Maroc a pour mission d’aider au développement des activités économiques initiées par des femmes.

A propos de ESCA Ecole de Management

Créée en 1992, ESCA Ecole de Management est une institution académique d’excellence, reconnue par l’Etat, qui s’est toujours distinguée par son engagement à servir les entreprises au Maroc.

En formation initiale comme en formation continue, ESCA propose une large gamme de programmes à tous ceux qui souhaitent vivre une expérience qui va contribuer à les transformer, révéler et renforcer leurs talents, exprimer leur leadership pour devenir des managers de haut niveau.

ESCA Ecole de Management est la seule école accréditée AACSB au Maroc et en Afrique francophone. Elle est classée 1ère au Maroc et 3ème en Afrique par le classement international des Business Schools Eduniversal 2021.

L’école forme chaque année plus de 1000 étudiants et participants de 30 nationalités différentes. Elle compte un réseau de plus de 4.500 lauréats à travers le monde. Et chaque année elle forme via sa structure dédiée « ESCA Executive Education », plus de 1000 cadres en entreprises.

A travers son groupe de recherche « Entrepreneuriat & Leadership », ESCA Ecole de Management participe à la production intellectuelle pour contribuer au développement

de l’esprit de l’Entreprenariat, à l’enrichissement des connaissances en gestion et pour faire évoluer les pratiques de leadership et de l’innovation, dans une société en transition.

Elle a ainsi développé un Centre d’Excellence et un incubateur pour accueillir et accompagner les porteurs de projets.