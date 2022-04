L’AFEM et la Fondation Tanja à la rencontre des décideurs et institutionnels à Barcelone et Madrid

L’AFEM (Association des Femmes Cheffes d’Entreprises du Maroc), dans le cadre de ses activités à l’international et dans le but de créer une dynamique économique avec ses homologues espagnoles, s’est déplacée à Barcelone et à Madrid du 28 au 30 mars 2022. La délégation AFEM est composée de Leïla Doukali, Présidente, Souad Maâdir Tarmidi, 1ère Vice-Présidente, Amal Alami, Secrétaire Générale et de Wassila Kara Ibrahimi, Coordinatrice du programme Netme.

Cette visite est l’expression du partenariat avec la Fondation Tanja, qui a été consolidé avec sa Présidente, Rosa Cañadas, autour du programme Netme et des rencontres programmées avec le patronat espagnol et des acteurs économiques du pays.

La Fondation Tanja et l’AFEM, partenaires, sont mobilisées ensemble pour des objectifs communs:

Renforcer les relations économiques entre l’Espagne et le Maroc,

Initier des voies de progrès pour l’entrepreneuriat au féminin,

Mettre en place des connexions et des opportunités d’affaires entre entrepreneuses.

Une rencontre avec SE Mme Karima Benyaich l’Ambassadeur du Maroc à Madrid qui s’engage à soutenir l’échange économique entre les 2 pays.

Une rencontre avec Mme Maria Teresa Fernandes De la Vega, Présidente du Conseil d’Etat et ex-Vice-Présidente du Gouvernement (Première Vice-Présidente du Gouvernement Espagnol).

Une réunion avec La Chambre de Commerce Espagnole afin de favoriser la croissance de l’entreprenariat féminin au Maroc et en Espagne, veiller à créer des opportunités d’affaires et promouvoir la figure des femmes dans le secteur des entreprises en Espagne et au Maroc. La rencontre a été menée avec le président de la Chambre de commerce espagnole, José Luis Bonet, la directrice générale de cette institution, Inmaculada Riera ; la directrice générale du commerce international du ministère de l’industrie, du commerce et du tourisme, Mª Paz Ramos ; la vice-présidente du Grupo Antolín, María Helena Antolín, et la responsable des relations institutionnelles de Gestamp, Mireia Arroyo.

L’innovation était au cœur de la Visite faite au Consortio Zona Franca de Barcelona et la rencontre de M Pere Navarro, Délégué Spécial de l’État et de Blanca Sorigué, Directrice Générale. La dernière génération de l’incubateur 3D, un Fab-Lab 3D et d’autres projets innovants ont été présentés.

Enfin, NETME Networking permet de mettre en contact des femmes d’affaires marocaines et espagnoles et, en un mot, de consolider ce réseau d’entraide de femmes d’affaires au niveau international qui veulent promouvoir ce projet pour travailler et apprendre ensemble.