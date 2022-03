LafargeHolcim Maroc: un groupe au service des Régions du Sud

Grâce à sa nouvelle cimenterie d’Agadir-Souss, le cimentier centenaire au Maroc va accompagner non seulement le développement de la Région du Souss-Massa, mais aussi celui des trois régions du Sud.

LafargeHolcim Maroc densifie son maillage territorial. En se positionnant sur la Région Souss-Massa, notamment à Taroudant où est implantée sa nouvelle cimenterie 4.0, le plus important cimentier au Maroc va accompagner le développement de cette région, ainsi que celui des trois régions du Sud, en plein essor, et répondre à la demande croissante des clients. Pour rappel, LafargeHolcim Maroc dispose déjà d’un centre de broyage à Lâayoune, lancé en 2017. La nouvelle cimenterie Agadir-Souss représente un investissement de 3 milliards de dirhams. Idéalement située à 65 km au sud-ouest de la ville d’Agadir, dans la commune rurale de Tidsi, elle a une capacité annuelle de production de 1,6 million de tonnes de ciment.

Une cimenterie 4.0, alimentée en énergie verte dès 2023

Construite selon le concept du groupe Holcim : «Plant of tomorrow – l’usine de demain», la cimenterie utilise des technologies d’automatisation, de robotique, d’intelligence artificielle et de maintenance prédictive pour améliorer son processus de production. Un système de maîtrise de la qualité a été installé, de l’extraction sur la carrière jusqu’à la production du produit final, avec des dispositifs de dosage et d’échantillonnage automatiques pour chaque étape de fabrication, et un laboratoire complètement robotisé. Le site est, également, équipé de capteurs connectés qui permettent d’analyser les données des machines pour suivre en temps réel leur état et anticiper les réparations nécessaires. Ces systèmes de maintenance prédictive sont un gage de qualité reconnu qui permet d’augmenter la satisfaction du client en évitant les ruptures de stock et de production. En matière d’énergie verte, à l’instar des autres usines du groupe au Maroc, la cimenterie d’Agadir-Souss sera alimentée, dès 2023, par de l’électricité éolienne et utilisera des combustibles alternatifs.

Le groupe s’engage en faveur des communautés locales

Avec cette nouvelle usine, LafargeHolcim Maroc a déjà contribué à la création d’emplois au sein de la Région Souss-Massa. Ainsi, durant la période de construction, près de 1.400 personnes, dont un tiers de ressources locales, ont travaillé chaque jour sur le chantier de la cimenterie. Depuis sa mise en service, elle génère environ 200 emplois directs et indirects. En ligne avec son programme de responsabilité sociale et environnementale (RSE) «N’BNIOUW L’7AYAT», LafargeHolcim Maroc place sa nouvelle usine sous le signe du développement des communautés et des territoires. Partout où il opère, le groupe œuvre à renforcer l’autonomisation des communautés, à promouvoir la culture du dialogue et à valoriser toutes les pratiques qui permettent de développer l’économie locale, dans l’objectif de créer de la valeur partagée et de bâtir des liens durables. Cet engagement citoyen et responsable se traduit dans les nombreuses actions sociales déployées en faveur des populations riveraines de la cimenterie.

En matière d’infrastructures, LafargeHolcim Maroc a construit une nouvelle route de 8 km en chaussée neuve pour contourner la commune de Tidsi, proche du site. Une seconde route de 3 km a été construite pour désenclaver le village. Le groupe a également réalisé des installations pour l’accès à l’eau potable de plusieurs villages riverains avec la mise en place d’un réseau d’eau potable, la construction de deux châteaux d’eau et d’un système de pompage alimenté par des panneaux solaires. La cimenterie apporte, par ailleurs, son appui à l’éducation et à la lutte contre l’abandon scolaire pour les enfants des douars riverains. Elle a déjà réhabilité et équipé 4 écoles qui accueillent un total de 700 enfants. Ces jeunes écoliers reçoivent, à chaque rentrée scolaire, un cartable garni et un tablier pour reprendre le chemin de l’école dans de bonnes conditions. Des programmes de supports à l’employabilité ont été aussi initiés auprès de deux coopératives féminines. Enfin, dans le domaine de la santé, LafargeHolcim Maroc a organisé plusieurs caravanes médicales pour les populations locales et, durant le pic de la pandémie, a équipé le service de réanimation de l’hôpital de Taroudant pour en augmenter la capacité d’accueil.

Yassine Saber / Les Inspirations ÉCO Suppléments