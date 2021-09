L’aéroport de Tanger affiche un bon bilan (ONDA)

L’aéroport Tanger Ibn Battouta a accueilli, du 15 juin au 31 août 2021, quelque 372.617 passagers, à travers 3.447 vols internationaux, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

Un total de 142.609 voyageurs ont transité par l’aéroport international de Tanger en juillet dernier, via 1.322 vols, tandis que 184.041 passagers ont utilisé l’aéroport au cours du mois d’août, à travers 1.544 vols, a souligné l’ONDA dans un communiqué. Concernant la connectivité, l’aéroport Tanger Ibn Battouta s’est classé quatrième au niveau national avec 28 liaisons aériennes, après les aéroports Mohammed V de Casablanca (75 liaisons), Ménara de Marrakech (58 liaisons) et Fès Saiss (34 liaisons). Les aéroports de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont, du 15 juin au 31 août, dépassé leur trafic enregistré en 2019.

Le trafic aérien dans les aéroports de la région, à savoir Tanger Ibn Battouta, Saniat Rmel et Chérif Al Idrissi, a dépassé de plus de 100% le niveau de l’année 2019, a précisé la même source. Le trafic aérien commercial de l’aéroport Saniat Rmel de Tétouan a augmenté d’environ 133%, durant la période allant du 15 juin au 31 août, par rapport à la même période de 2019, tandis que celui des aéroports internationaux Tanger Ibn Battouta et Chérif Al Idrissi d’Al Hoceima a progressé respectivement de 114% et de 106%.

Il convient de noter que les aéroports du Maroc ont enregistré, durant cette période, un volume de trafic commercial international de 3.560.526 passagers, accueillis à travers 31.202 vols internationaux.

S.L. (avec MAP)