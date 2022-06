L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) a tenu ce mercredi 29 juin à Casablanca une rencontre avec la presse. Cette rencontre avait pour but d’expliquer les avancées réalisées en matière d’assurances et plus précisément l’assurance Takaful. Ci-dessous, la présentation et la vidéo de l’événement.











