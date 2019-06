La Villa Béguin ouvre à Casablanca

Un cadre cosy et ultra confortable, un design contemporain et raffiné, une atmosphère intime et chaleureuse… En ouvrant ses portes en plein cœur du CIL, Villa BÉGUIN tient toutes ses promesses : faire voyager vos sens et vos papilles dans un lieu chic et branché avec autant de couleur dans l’assiette et dans l’ambiance.

Au 381 boulevard Sidi Abderrahmane, ce nouveau repère des gourmets offre une carte complète de produits frais et homemade qui rendent hommage à la grande tradition française : boissons rafraîchissantes et gourmandes, jus détox, petits déjeuners Caprice, Complice ou Bambin, mais aussi brunch à la parisienne avec crêpes, pancakes, tartine terre et mer, salade de fruits (…)

Pour les plus gourmands, ils se laisseront tenter par les Incontournables proposés pour le déjeuner, Salade Béguin, Filet mignon ou encore Burrata, tartare de tomate et coulis de pesto,…, le tout fait maison. Pour les pauses sur le pouce, la Villa BÉGUIN propose des saveurs re-visitées, des galettes salés au sarrasin, en passant par le fameux croque-monsieur maison, c’est une variété de choix à déguster tout le long de la journée.

Pour les plus gourmands, ils sauront se faire séduire par les crêpes ou gaufres au caramel beurre salé fait maison également. Ce mix de saveurs, de senteurs et de vitamines est savamment concocté par une équipe d’experts passionnés!

En plus de son écrin apaisant idéal pour faire une pause dans le tumulte de la ville, Villa BÉGUIN propose une terrasse ombragée pour vivre un moment de saveur unique au soleil. Avec en prime une vue panoramique sur le poumon vert du nouveau quartier d’affaires de Casablanca Finance City !

Grâce à cet emplacement privilégié, à deux pas des grands bureaux d’entreprises, Villa BÉGUIN est un rendez-vous parfait pour les femmes et les hommes d’affaires. L’enseigne développe également un service traiteur avec des services corporate sur-mesure pour réussir tous vos repas business.