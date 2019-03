La vice-présidente de la BEI bientôt au Maroc

La vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI) en charge des activités de la Banque au Maghreb, Emma Navarro, effectuera les 11 et 12 mars sa première visite au Maroc, indique vendredi un communiqué de la BEI.

Lors de cette visite, Navarro rencontrera des membres du gouvernement ainsi que des représentants du monde diplomatique et financier et procédera à la signature d’un accord de financement en vue de renforcer l’infrastructure autoroutière du Maroc et d’un protocole d’entente avec la Caisse Centrale de Garantie, précise la même source.

“Le Maroc est un partenaire clé de l’Union européenne et de la Banque européenne d’investissement. La BEI, qui fête cette année ces 40 ans de coopération avec le Maroc se tient prête à accompagner sur la durée les plans ambitieux et les investissements stratégiques du Royaume, qui contribueront à renforcer la croissance durable et la cohésion sociale tout en développant l’emploi dans le pays”, a souligné Mme Navarro citée dans le communiqué.

Depuis 2007, la Banque européenne d’investissement a consacré près de 5 milliards d’euros d’investissements à la mise en œuvre de nouveaux projets dans des secteurs clés de l’économie marocaine, tels que le transport urbain, l’énergie, le secteur privé, l’eau et l’assainissement, et l’éducation des jeunes.

Le Maroc est le 2ème plus important bénéficiaire des financements de la BEI parmi les pays voisins du sud de l’Europe avec 25% des investissements totaux de la banque dans la région, rappelle la même source.

S.L. (avec MAP)