La transformation du leadership au coeur du débat à Casablanca

Mercredi 27 juin, le cabinet Cotch Associates et SBT-Human(s) Matter accueillaient un public nombreux de DG et de DRH pour une matinée expérientielle exclusive sur le leadership à l’ère des sciences cognitives et du digital.

“Digitalisation, neurosciences, intelligence artificielle, intelligence émotionnelle, environnement VUCA… Les dernières avancées scientifiques et technologiques engendrent la transformation des emplois et des compétences. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère cognitive et digitale. L’intelligence artificielle s’invite partout. Les dernières avancées technologiques chassent les précédentes dans un flux de transformations continu qui s’accélère. Pourtant, il est tout aussi essentiel de conserver l’humain à sa juste place, c’est-à-dire au centre de ces transformations”, affirment les organisateurs de la rencontre.

Et d’ajouter qu'”il est donc primordial de s’intéresser à la manière dont il perçoit, traite, et manipule les informations qui lui parviennent et qui déterminent ses choix et ses actions. Alors comment manager dans l’ère cognitive et digitale ? Comment réinventer son leadership?”.

Dans un environnement de plus en plus volatil, incertain, complexe et ambigu – communément appelé VUCA -, ce qui compte avant tout c’est la capacité à anticiper, à être curieux et à observer l’environnement concurrentiel pour voir venir les disruptions et les nouvelles avancées technologiques et scientifiques.

Par ailleurs, les contraintes induites par ce même environnement s’ajoutent à l’immuable exigence de résultats. De nouvelles et puissantes injonctions paradoxales apparaissent pour chaque manager : “Comment faire plus vite, être plus agile, centré client, délivrer plus de qualité, développer la coordination et les coopérations … tout en optimisant drastiquement les budgets et avec des ressources qui se raréfient ?” Cela suppose le développement de nouvelles compétences managériales : créativité, flexibilité cognitive, intelligence émotionnelle, esprit critique…

Aussi, “l’entreprise est devenue un lieu d’intégration à de multiples collaborations internes et externes : pépinières, hackathon, espace de coworking, projets transversaux… Par ailleurs le digital, qui contribua à ses débuts à cette complexité croissante au travers, notamment, du phénomène d’infobésité, est aujourd’hui un allié incontournable pour notre cerveau. Ainsi, plutôt que s’opposer, intelligence artificielle et intelligence humaine marchent désormais ensemble pour développer une nouvelle forme d’intelligence étendue”.

Au travers d’une demi-journée riche en ateliers, Cotch Associates et SBT ont mis la lumière sur ces nouvelles formes de leadership qui, grâce à des méthodes et des outils novateurs, permettront de répondre aux enjeux de l’organisation de demain.