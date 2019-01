La Suisse à l’honneur du SIAM 2019

Sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, la 14ème édition du SIAM (Salon International de l’Agriculture au Maroc) ouvre ses portes du 16 au 21 avril 2019 à Meknès.

Organisée par l’Association du Salon International de l’Agriculture au Maroc, sous la thématique: “L’agriculture, levier d’emploi et avenir du monde rural”, cette 14ème édition vient s’inscrire, comme à l’accoutumée, au cœur de l’actualité économique nationale. D’un côté, le développement du secteur agricole, de l’autre, la complexité de la croissance du secteur de l’emploi dans le monde rural.

Le secteur agricole représente la colonne vertébrale de l’économie du Royaume: une réserve d’emploi de plus de 40% de la population active, une forte valeur ajoutée sur le PIB, avec une croissance de l’économie nationale de 4,1%, soutenue. Ceci reflète particulièrement l’enjeu que représente l’activité agricole et l’importance de la sécurité alimentaire et souligne le succès du Plan Maroc Vert (PMV) reconnu en tant que véritable levier de développement de l’agriculture nationale par les institutions et les partenaires internationaux tels que le FMI, la FAO, la BAD ou encore l’UE entre autres.

L’objectif de la thématique choisie pour cette édition répond à la nécessité d’assurer au monde rural un développement équilibré, harmonieux et durable en intégrant une approche économique, sociale et spatiale. L’ancrage du monde rural dans la dynamique nationale doit ainsi relever le triple défi des performances économique, sociale et environnementale pour assurer l’émergence d’une classe moyenne agricole en mesure d’assurer un développement socio-économique durable.

L’invité d’honneur de cette édition est la Suisse. Fournissant plus de la moitié des biens alimentaires consommés en Suisse, l’agriculture couvre la moitié du territoire et est régie par un Office Fédéral dans le cadre d’un article constitutionnel voté en 1999 et qui fixe la mission du secteur agricole suisse. La production durable de denrées alimentaires axée sur le marché est ainsi au centre de la mission agricole suisse afin de garantir à la population un approvisionnement sûr.

A.K.A.