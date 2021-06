La start-up marocaine Freterium intègre le célèbre programme de Y Combinator

La start-up marocaine Freterium, plateforme collaborative de gestion et de suivi du transport routier de marchandises, vient d’être sélectionnée pour intégrer le célèbre programme de Y Combinator (YC), l’incubateur californien qui a notamment fait émerger Airbnb et Dropbox ; un magnifique tremplin pour accélérer le développement de Freterium à l’international !

« Nous sommes très fiers de l’attention que nous porte Y Combinator et honorés d’avoir été sélectionnés. C’est une chance formidable qui s’ouvre à nous sachant que nous sommes en phase d’accélération à l’international. Grâce à cette visibilité nous espérons inspirer les jeunes et contribuer à faire du Maroc la prochaine Start-up Nation du continent » expliquent Mehdi Cherif Alami et Omar El Kouhene, co-fondateurs de Freterium.

Y Combinator, l’accélérateur de start-up le plus prestigieux au monde

Y Combinator est incontestablement le programme de start-up le plus renommé aux États-Unis, et probablement dans le monde. Ainsi, chaque année, de plus en plus de start-up du monde entier se portent candidates aux programmes proposés par YC mais très peu sont sélectionnées.

– Plus de 20 000 candidatures pour seulement 1,5% sélectionnés pour ce programme ;

– Plus de 3 000 start-up amorcées depuis sa création en 2005, ce qui équivaut à une communauté d’environ 6 000 startupers ;

– Toutes ensemble, ces pépites représentent une valorisation estimée à plus de 300 milliards de dollars ;

– Airbnb, Dropbox, Pinterest ou encore Twitch sont passées par le programme d’incubation YC.

Selon Marc Andreessen, un des hommes et des investisseurs les plus influents et les plus respectés de la Silicon Valley, « Y Combinator est le meilleur programme de création d’entrepreneurs haut de gamme qui ait jamais existé ».

Freterium, pépite marocaine

Fondée par deux ingénieurs, Mehdi Cherif Alami et Omar El Kouhene, Freterium vise à transformer les chaînes logistiques en remplaçant les processus manuels par un écosystème entièrement connecté.

Freterium propose la première Transport Management Platform (TMP) de la région Afrique-Moyen Orient qui combine les principaux modules d’un TMS (Transport Management System) et la connectivité d’une plateforme collaborative de visibilité avancée.

Freterium permet à tous les donneurs d’ordres, industriels, distributeurs, logisticiens… de planifier et d’optimiser leurs expéditions B2B ou B2C en quelques clics, et de suivre l’exécution – réalisée par une flotte propre ou des prestataires de transport – en accédant à des informations prédictives et en temps réel sur toutes les livraisons.

Freterium va pitcher devant 1 000 investisseurs internationaux !

Le programme YC prend la forme d’un accompagnement de trois mois, de juin à août, durant lesquels nos deux jeunes entrepreneurs marocains participeront à des rencontres en groupe toutes les deux semaines, auront l’accès à un million de dollars d’outils gratuits ainsi que la possibilité d’entrer en contact avec les partenaires affiliés aussi souvent que nécessaire.

Le temps fort de ce programme est le Démo Day, pendant lequel toutes les start-up présentent leurs produits et services à un public de 1 000 investisseurs.

Afin d’être prête à se frotter à cette audience, la start-up Freterium compte monter en puissance, ouvrir un bureau à Dubaï et recruter une quinzaine de personnes dans les trois prochains mois.

« Freterium fait partie de la première promotion du programme 212 Founders. Nous savons depuis le premier jour que leur solution va impacter significativement le secteur du transport et de la logistique. C’est une pépite marocaine dans laquelle nous sommes fiers d’avoir investi et que nous accompagnons dans son développement et son internationalisation. » a déclaré Yassine Haddaoui, Directeur Général de CDG Invest

« Au démarrage de Freterium, quand nous présentions notre projet, nos interlocuteurs nous objectaient que le Maroc était un trop petit marché pour que ça marche. Non seulement le Royaume a permis un fort développement de notre activité mais nous avons réussi à intégrer le prestigieux programme Y Combinator en opérant uniquement sur le marché marocain ! Nous espérons que cela inspirera d’autres entrepreneurs marocains à sauter le pas. » conclut Mehdi Cherif Alami, co-fondateur de Freterium.

À propos de Freterium

Freterium est une plateforme collaborative de gestion et de suivi du transport routier de marchandises, conçue pour les industriels, distributeurs ou logisticiens afin de les aider à automatiser, optimiser et suivre en temps réel leurs opérations quotidiennes de transport.