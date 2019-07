La Somaca reçoit le Prix National de la Qualité

Le 11 juillet 2019, lors de la cérémonie de remise des trophées de la 20ème édition du Prix National de la Qualité, le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique a distingué la SOMACA en lui remettant le Prix National de la Qualité, dans la catégorie Grandes Entreprises Industrielles.

En collaboration avec l’Union Marocaine pour la Qualité, cette compétition placée sous la thématique: “La Qualité, moteur de croissance de l’entreprise”, récompense les entreprises qui se démarquent par des démarches qualité exemplaires tout en les encourageant à atteindre les niveaux d’excellence et à partager les bonnes pratiques.

Pour le Groupe Renault Maroc, la qualité est un engagement au quotidien et ce trophée vient confirmer les actions et l’importance accordée à cette valeur par le Groupe et l’ensemble de ses usines. Le Groupe Renault Maroc joue pleinement son rôle de locomotive de l’industrie automobile dans le Royaume, en poursuivant une démarche de qualité qui place le client au cœur de ses priorités.

Il s’agit de la deuxième distinction que la SOMACA reçoit des mains du Ministre de l’Industrie. En effet, l’usine a été aussi primée à l’occasion de la première édition du prix National de la Sécurité en novembre 2017.

Usine pionnière de l’industrie automobile au Maroc, la SOMACA célèbre cette année ses 60 années d’existence marquées par de nombreux chantiers de modernisation, process et organisationnels. Aujourd’hui, la SOMACA s’impose comme une usine phare du Groupe Renault de par sa performance et sa dynamique d’amélioration continue. En 2018, l’usine bat son 3ème record de production de manière consécutive avec près de 84.000 véhicules produits.