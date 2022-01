La SMIT affiche un nouveau paradigme d’intervention 

Sous la présidence de la Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) a tenu le lundi 17 janvier 2022 son Conseil d’Administration, consacré à l’examen du bilan des réalisations et activités de l’année 2021 et à la présentation du plan d’action au titre de l’année 2022. Dans son allocution introductive, la Ministre s’est félicitée des résultats enregistrés par la SMIT, tant au niveau de la stratégie de relance de l’investissement touristique pour la dynamisation des investissements, qu’au niveau de ses actions de promotion des investissements.

Le nouveau paradigme d’intervention de la SMIT et les mécanismes mis en place ont permis à cette dernière de s’adapter aux changements inhérents au secteur. La SMIT, à l’écoute du marché et de ses besoins, a réorienté ses efforts pour un meilleur développement des écosystèmes touristiques : recentrage de ses activités, renforcement des métiers à forte valeur ajoutée, élargissement du périmètre d’intervention à toutes les activités touristiques et renforcement des mécanismes d’incitation.

Ainsi, la SMIT, en 2021, a concrétisé de nouvelles formes de partenariats pour accompagner les destinations touristiques, augmentant le volume de ses investissements à plus de 150 MDH pour la création de produits en phase avec la demande internationale et nationale.

En 2022, l’intervention de la SMIT portera sur la mise en œuvre opérationnelle des différents programmes, dans le cadre de partenariats SMIT-Régions, notamment dans une perspective de relance de la dynamique d’investissement, d’encouragement de l’innovation et d’accès à l’entreprenariat comme solution à la croissance. Afin d’atteindre ces objectifs, le volume des investissements de la SMIT s’élèvera à 434 Millions de Dirhams.

La SMIT devra suivre les projets, en étroite collaboration avec les Régions, afin que leur exécution se fasse dans les délais prescrits. Ces projets, en phase de lancement, devraient permettre de répondre à une clientèle en quête d’expériences plus authentiques et s’inscrivant dans la durabilité.