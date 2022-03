La secrétaire d’État adjointe des États-Unis rejoint l’AFEM pour célébrer ce 8 mars

Wendy R. Sherman, Secrétaire d’État Adjointe des États-Unis a rejoint la séance de clôture de la conférence « Se tourner vers l’avenir » organisée par l’AFEM aujourd’hui à Casablanca pour célébrer la journée internationale des droits de la femme.

L’invitée d’honneur américaine a offert à l’assistance sa vision quant au leadership des femmes. « Le leadership des femmes est crucial pour des économies dynamiques et des démocraties pacifiques et durables, » a déclaré Madame Sherman.

« Les États-Unis veulent aider le Maroc à atteindre son objectif d’augmenter la participation des femmes à la population active à 45 % en 2035, contre 22 % aujourd’hui. Nous sommes fiers d’être un partenaire du Maroc et des femmes marocaines pour faire progresser les opportunités économiques des femmes et soutenir les femmes entrepreneures, notamment par le biais du programme POWER du Département d’État, » a précisé Madame Sherman.

Cette conférence a reçu le soutien du Département d’État américain à travers « Providing Opportunities for Women’s Economic Rise » (POWER), une nouvelle initiative qui soutient l’autonomisation économique des femmes. Il s’agit de l’une des nombreuses initiatives du gouvernement américain visant à multiplier les opportunités des femmes sur le marché du travail et en tant qu’entrepreneures.

Mme. Wendy Ruth Sherman est une diplomate américaine et occupe le poste de Secrétaire Adjoint d’État des États-Unis depuis avril 2021. Elle est la première femme à occuper ce poste.

Elle a commencé sa carrière en tant que directrice de la protection de l’enfance pour l’État du Maryland pour ensuite emprunter un parcours politique. Elle a été professeur de pratique du leadership public et directrice du Center for Public Leadership à la Harvard Kennedy School, conseiller principal au Albright Stonebridge Group et chercheur principal au Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School. Elle a également publié en septembre 2018 un livre “Not for the Faint of Heart: Lessons in Courage, Power and Persistence’’.

« Soutenir les femmes entrepreneurs est l’un des meilleurs outils dont nous disposons pour faire progresser l’égalité des femmes et des filles », a déclaré la secrétaire adjointe Sherman. « C’est parce que l’entrepreneuriat est synonyme d’autonomisation financière et de liberté financière, » a-t-elle ajouté.

L’AFEM en action :

A l’occasion de la journée internationale de la femme, l’Afem organise le « Women’s day », Sous le thème

« Se tourner vers l’avenir / Grow. Expand. Succeed. ».

« Women’s day » est un appel à nos femmes cheffes d’entreprise à surmonter la crise covid 19 en se tournant vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle approche managériale, vers une croissance durable :

Grow, expand and succeed.

Plus de 200 participantes sont attendues, ainsi que 30 intervenants (es) et partenaires, institutionnels ou corporate soutenant l’entreprenariat féminin au Maroc.

Cette rencontre est rendue possible grâce au soutien du Département d’État américain à travers « Providing Opportunities for Women’s Economic Rise » (POWER), une nouvelle initiative qui soutient l’autonomisation économique des femmes. Il s’agit de l’une des nombreuses initiatives du gouvernement américain visant à multiplier les opportunités des femmes sur le marché du travail et en tant qu’entrepreneures.

L’objectif principal à l’issue de cette journée est de déboucher sur une réflexion autour d’une nouvelle vision d’un entreprenariat durable encourageant l’innovation et la mobilisation.

Le CIH, partenaire premium, la LYDEC, l’AMDIE, la CCG (Tamwilcom), Maroc PME, SRA AFRIQUE, TAMWILKOUM, CASA INVEST, SERP RECYCLAGE et L’OREAL sont les principaux soutiens, partenaires de cette manifestation.

L’AFEM est engagée auprès de toutes les femmes entrepreneures du Royaume afin de renforcer leurs capacités entrepreneuriales et l’ouverture vers les marchés et la croissance.

Cette journée commémorative offrira une occasion aux femmes cheffes d’entreprise de s’exprimer, de se mobiliser et d’actionner des leviers leur permettant de surmonter et de dépasser cette crise économique engendrée par la pandémie Covid 19.

Les femmes en première ligne, ont été lourdement impactées par cette crise :

Un business en berne : commerce, artisanat, tourisme, services…secteurs phares de notre économie largement occupés par les femmes actives.

Les participantes ont des attentes nombreuses : Quels défis surmonter ? Quels leviers actionner ?

Que d’espoirs exprimés par nos femmes cheffes d’entreprise, pour qu’ensemble, des pistes de relance soient explorées ; afin de maintenir l’activité ou envisager une reconversion… Comment exploiter leur potentiel ?

Les femmes cheffes d’entreprise, dont le taux ne dépasse pas 10% ont connu de réelles difficultés durant cette pandémie et n’ont pas échappé aux faillites et fermetures ! Pour celles qui ont dépassé le cap, il est question plus que jamais de se tourner vers l’avenir, explorer d’autres voies de succès, pour relancer leur business, s’étendre à l’international ou coller aux tendances.

Nous devons viser à construire des économies et des sociétés plus équitables, plus inclusives et plus pérennes.

Notre principal objectif est de mettre au cœur de la problématique économique de relance, les mesures à prendre pour le soutien à l’entreprenariat féminin afin de parvenir à l’ambition du gouvernement du Maroc qui s’engage à faire bouger les chiffres et faire passer de 20% à 30% dans les prochaines 5 années le taux de femmes actives.