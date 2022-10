La Renault 4 comme vous ne l’avez jamais vue !

La Renault 4 est bien plus qu’une voiture, c’est une véritable icône. Vendue à plus de 8 millions d’exemplaires dans plus de 100 pays, elle est transgénérationnelle et traverse toutes les catégories sociales depuis 60 ans. A l’aise à la ville comme dans les zones rurales les plus reculées, elle est multi-usages : elle permet de travailler, de voyager, de transporter, etc. Humble et branchée, chic et populaire, elle a séduit aussi bien les hommes que les femmes.

Sa production s’est arrêtée il y a 30 ans, mais la « 4L » reste sur le devant de la scène. Elle est parmi les premières youngtimers et le 4L Trophy démontre chaque année depuis 25 ans toute sa polyvalence et son endurance. De ce fait, elle dégage toujours un capital sympathie important, notamment auprès des jeunes. Après Renault 5 Prototype, le show-car 4EVER Trophy dévoilé par Renault au Mondial de l’Auto 2022 est la seconde réinterprétation électrique d’un modèle iconique dans le cadre de la Renaulution. Renault puise dans sa glorieuse histoire pour mieux électrifier son avenir. UNE INTERPRÉTATION MODERNE QUI FAIT LE PLEIN D’AUDACE Le show-car Renault 4EVER Trophy interpelle et ravive des souvenirs. Sous une allure musclée, sa filiation stylisti

que avec la 4L est évidente. Les principaux traits de caractère de la voiture originale ont été activés : – La silhouette globale est reconnaissable au premier coup d’œil, de la forme du capot à son fameux « arrière en angle » jusqu’au pare-chocs

– La vitre latérale, en forme de trapèze arrondi, est positionnée juste au-dessus de la roue arrière – A l’avant, les flancs sont nus, sans optique ni attribut stylistique – Les ailes coiffent entièrement les arches de roue pour s’achever sur le bouclier Ce style « rétro » se mêle harmonieusement au reste de la ligne, qui se veut sophistiquée et technologique. Le show-car possède des galbes généreux et une calandre très travaillée. Les liaisons « ultra tech », entre rayons et plans de carrosserie apportent à la fois précision et modernité. L’entourage de toit découle du même traitement, tout en finesse. « La 4L est un mythe. Et les mythes ne meurent jamais ! Aujourd’hui, c’est cette dimension de voiture universelle de la 4L, de voiture que chacun peut aimer, que nous voulons retrouver à travers une réinterprétation moderne et électrique de la Renault 4. » Luca de Meo, Directeur Général de RENAULT S.A « Pour inscrire 4Ever Trophy dans la modernité, nous lui avons apporté de la techno et de la sophistication dans ses formes, sans aucun superflu. tout ces ingrédients ont été soigneusement élaborés afin que le design soit pertinent, à la fois pour ceux qui connaissent la 4L et sa glorieuse histoire, que pour les jeunes générations. » Gilles Vidal, Directeur du Design Renault UNE SIGNATURE LUMINEUSE UNIQUE 4EVER Trophy réinterpête avec modernité la calandre horizontale caractéristique de la Renault 4 avec ses feux ronds dotés de la techonologie Matrix LED. Innovant, ce procédé stylistique confère une identité forte au véhicule. Les feux arrière en forme de gélule, bien que revisités, sont également très reconnaissables. Ils constituent un autre trait fort de la 4L historique. UN BAROUDEUR LÉGER QUI MONTRE SES ENVIES D’EXPLORATION Une aventure électrique hors des sentiers battus. Telle est la promesse qu’offre au premier regard le show-car 4EVER Trophy avec ses allures de baroudeur. Sa motorisation électrique fait écho à la future voiture de série. La partie basse de 4EVER Trophy, peinte en couleur Gun Metal Silver, est taillée pour les grands espaces. Véritable invitation à l’exploration et à la découverte, ce show-car affirme sans détour son caractère franchisseur. Il joue la carte d’une exhubérance assumée avec une robe couleur Alu Silver et des touches de magenta sur les sangles de galerie, les ressorts d’amortisseur et les emblèmes de roues. Avec ses airs de buggy, 4EVER Trophy respire la compétition. Le capot, très évidé, comporte une grosse sortie d’air optimisant le fonctionnement du radiateur situé en partie centrale du bouclier. Le porte-à-faux avant est très réduit pour optimiser les capacités de franchissement. Sur la galerie de toit en carbone se trouve une roue de secours tandis qu’une pelle et des plaques de désensablage prennent place sur le haut du hayon, pour parer à toutes les situations. En partie inférieure, les protections de carrosserie massives dégagent les arches de passages de roues avec un débord de plus de 20 cm. La grande hauteur de caisse met en valeur la largeur des roues de 753 mm montées sur des jantes de 19 pouces. Le bas de caisse également renforcé protège la batterie placée au centre du châssis. Chaque roue de 4EVER Trophy intègre un compresseur visible permettant de réguler instantanément depuis l’habitacle la pression des pneus, pour s’adapter à la nature du terrain. Si sa vocation « off road » s’affirme de façon spectaculaire dans son style, 4EVER Trophy a été pensé pour s’amuser où que l’on soit, sans prétention. La 4L électrique de demain offrira la même polyvalence que son ancêtre offrait, et offre encore, depuis 1962. UN FUTUR SUV ÉLECTRIQUE DU SEGMENT B Le show-car 4EVER Trophy préfigure le futur SUV 100 % électrique du segment B de la gamme Renault. Ce futur véhicule sera à l’aise aussi bien en ville que dans les zones rurales reculées. Il partagera avec la future Renault 5 la nouvelle plateforme CMF-BEV dédiée aux véhicules électriques du segment B. Cette plateforme permettra des performances au meilleur niveau sur le plan de l’autonomie, de l’acoustique et du comportement dynamique, sans compromettre le design du véhicule. Dans la gamme future gamme Renault, le positionnement entre elles des futures Renault 5 et Renault 4 électriques sera à l’image de celui des Clio et Captur actuels. Les deux show-car 4EVER Trophy et Renault 5 Prototype incarneront la nouvelle vague sur le stand Renault lors du Mondial de Paris. Comme son aïeul, le futur véhicule préfiguré par 4EVER Trophy sera « Made in France ». Grâce à leur commonalité, tous les véhicules sur plateforme CMF-BEV seront fabriqués au sein du pôle ElectriCity dans le Nord de la France FICHE TECHNIQUE RENAULT 4EVER TROPHY Longueur : 4 160 mm Largeur : 1 950 mm Hauteur : 1 900 mm Empattement : 2 570 mm

Pneumatiques avant et arrière : 255/55R19 Motorisation : 100 % électrique à rotor bobiné