La régionalisation avancée et le NMD au cœur du débat à Fès (VIDEO)

Une table ronde sous le thème « challenges de Fès-Meknès: régionalisation avancée et Nouveau Modèle de Développement (NMD) » a été organisée, mardi 5 avril à Fès, à l’initiative du groupe Horizon Press.

Lors de cette rencontre qui a connu la participation d’une pléiade d’universitaires, des économistes, des élus et des membres de la Commission Spéciale pour le Modèle de développement (CSMD), les participants ont mis l’accent sur le contenu du nouveau modèle de développement, en s’attardant sur le processus de mise en œuvre de la régionalisation avancée et sur la dynamique économique que connait la région Fès-Meknès.

S’exprimant à cette occasion, le président du Conseil de la région Fès-Meknès, Abdelouahed El Ansari a souligné que la régionalisation avancée est devenue aujourd’hui une réalité consacrée par la nouvelle constitution de 2011, mettant l’accent sur l’importance du Nouveau modèle de développement qui constitue une véritable feuille de route au service des institutions pour renforcer le développement global du Maroc.

Le président de la région Fès-Meknès a tenu à souligner la grande portée du programme de développement régional (PDR), lequel, rappelle-t-il, a permis d’identifier 97 projets d’un investissement global dépassant 11 milliards de DH.

De son côté, Le directeur général du Centre régional d’investissement (CRI) de Fès-Meknès, Yassine Tazi a relevé que la crise de la Covid-19 a eu le mérite de mettre en exergue deux caractéristiques importantes de l’économie marocaine, à savoir la résilience et l’adaptabilité.

Durant cette crise mondiale, a-t-il expliqué, la région Fès-Meknès, de par la structure équilibrée de son PIB régional, ses nombreux atouts, (1er pôle universitaire du Royaume, 2ème pôle agricole, tissu industriel en forte redynamisation dans le cadre du Plan d’Accélération Industrielle.), a transformé la crise en opportunité et a lancé de nombreux chantiers structurants inscrits notamment dans le cadre du Programme de Développement Régional.

Tazi a également souligné que, dans le cadre de l’accompagnement des entreprises de la Région, le CRI et ses partenaires ont noué des partenariats visant à encourager le développement de nouvelles niches à forte valeur ajoutée, renforcer le tissu entrepreneurial, favoriser l’innovation et les nouvelles technologies et améliorer la compétitivité des entreprises.

Le président de l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, Redouane Mrabet a, quant à lui , mis en valeur le rôle de l’université dans la formation et la qualification des étudiants et sa contribution précieuse dans le développement régional et national du pays, ajoutant que l’USMBA est devenue un pôle d’attraction pour les étudiants étrangers particulièrement africains.

Dans une déclaration à M24, chaine d’information en continu de la MAP, Mohamed Benmoussa, membre de la CSMD a souligné que cette rencontre vise à faire l’état des lieux de l’avancement du plan de développement régional de Fès-Meknès, relevant que « le nouveau modèle de développement considère que le développement doit émaner des territoires, de la réalité des régions, des villes, des communes et des zones rurales et urbaines du pays ».

« La démocratie participative devrait être un acteur fédérateur et de mobilisation de la mise en œuvre de la stratégie de la région », a-t-il fait observer.

Cette rencontre a porté sur deux axes majeurs à savoir « Fès-Meknès: un modèle de gouvernance et de pilotage des grands chantiers de développement » et « comment ériger la région en nouveau hub au service de la croissance régionale ? ».